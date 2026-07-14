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Nicușor Dan a spus răspicat de ce nu vrea AUR la guvernare: „Cum ar fi ca România, din senin, să se opună sancțiunilor împotriva Rusiei?”

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Nicușor Dan spune că excluderea AUR din viitorul guvern nu ține de calcule politice, ci de faptul că un executiv în care ar exista miniștri care contestă sancțiunile împotriva Rusiei ar pune sub semnul întrebării credibilitatea țării în fața partenerilor occidentali.

Nicușor Dan a spus răspicat de ce nu vrea AUR la guvernare. FOTO: Presidency
Nicușor Dan a spus răspicat de ce nu vrea AUR la guvernare. FOTO: Presidency

În plină criză politică, când niciun partid nu reuşeşte să construiască o majoritate în jurul unui premier fără AUR, Nicușor Dan afirmă că România nu își poate permite să pună sub semnul întrebării direcția pro-occidentală pe care a urmat-o în ultimii ani și explică de ce nu consideră o opțiune intrarea la guvernare a formaţiunii conduse de George Simion.

Într-un interviu pentru Pro TV, el a declarat că, în ultimele săptămâni, a auzit atât lideri de opinie, cât și politicieni care susțin că nu ar fi „o mare scofală” dacă anumite partide ar fi invitate să facă parte din Executiv. Fără să nominalizeze aceste formaţiuni pe care nu le doreşte în guvern, dar cu referire clară la AUR, cunoscută fiind poziţia acestuia, Nicușor Dan a sugerat că un astfel de experiment ar putea avea consecințe importante pentru România.

„Oamenii aşteaptă ca această criză să se termine, pentru că au o incertitudine cu privire la viaţa lor. Deci e rău că nu avem, după toate săptămânile astea, un guvern. Pe de altă parte, este totuşi bine că continuăm să funcţionăm în logica în care nu se pune în discuţie de către liderii de partid, nu se pune în discuţie direcţia pro-occidentală. Pentru că am văzut lideri de opinie, chiar politicieni din partide care spun că n-ar fi o mare scofală să facem un experiment şi să-i invităm pe unii şi pe alţii. Încerc să nu dau nume de partide. Să-i invităm să facă parte din guvern”, a declarat el.

În acest context, Nicuşor Dan a explicat faptul că că miza nu este una strict politică, ci ține de poziția României în cadrul Uniunii Europene și al NATO.

„S-a discutat acum de al XXI-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei pe fondul războiului din Ucraina, pe care să-l dea Uniunea Europeană. Cum ar fi ca România, din senin aşa, să aibă un guvern în care o parte din miniştri să se opună pachetului de sancţiuni pentru Rusia. România are multe restanţe, dar cel puţin în formate europene, în formate NATO, există încredere că România păstrează direcţia şi exact lucrul ăsta n-aş vrea să-l pierdem. Adică ar fi dramatic să-l pierdem”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, tocmai această predictibilitate a făcut ca România să fie privită ca un partener de încredere în cadrul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, iar schimbarea bruscă a poziției țării ar putea avea efecte atât asupra securității, cât și asupra economiei.

Întrebat cum ar reacționa dacă unul dintre partidele parlamentare i-ar propune un guvern din care să facă parte și AUR, Nicușor Dan a răspuns că un astfel de scenariu nu i-a fost prezentat.

„N-au venit pentru că au înţeles de la început că nu eu, ci România, din două perspective una de securitate şi una de securitate economică, ca să spunem, să prevenim retrageri de fonduri, cum vă aduc aminte că era vorba înainte de alegerile prezidenţiale de acum un an, din aceste două motive, partidele înţeleg şi încearcă să evite acest scenariu”, a afirmat Nicuşor Dan.

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