Sorin Grindeanu, favorit pentru funcția de premier pe Polymarket. Piața de predicții a atras tranzacții de peste 2,8 milioane de dolari

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este cotat drept principal favorit pentru funcția de prim-ministru al României pe platforma de predicții Polymarket, potrivit celor mai recente date afișate de site. Piața dedicată desemnării viitorului premier a generat deja tranzacții în valoare de peste 2,8 milioane de dolari.

Conform estimărilor rezultate din tranzacțiile utilizatorilor, Sorin Grindeanu are o probabilitate de aproximativ 52% de a deveni următorul șef al Guvernului. Pe locul al doilea se află Alexandru Nazare, cu circa 19%, urmat de Ilie Bolojan, cotat cu aproximativ 6%, și de Radu Burnete, cu 4%, notează Mediafax.

Polymarket funcționează pe baza unor piețe de predicții în care utilizatorii cumpără și vând contracte asociate unor evenimente viitoare. Procentele afișate reprezintă probabilități implicite rezultate din tranzacțiile efectuate de participanți și nu sondaje de opinie.

Interesul crescut pentru această piață vine într-un context politic tensionat, după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan și eșecul premierului desemnat, Adrian Veștea, de a obține votul de încredere al Parlamentului.

În acest context, PSD l-a propus oficial pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, în încercarea de a forma un nou executiv și de a evita declanșarea alegerilor anticipate. Social-democrații au anunțat că îl susțin în unanimitate pentru această funcție și că partidul va merge „exclusiv pe mâna sa” în negocierile politice.

Regulile pieței de pe Polymarket prevăd că rezultatul este validat doar dacă persoana respectivă este desemnată oficial de președintele României și primește ulterior votul de încredere al Parlamentului. Premierii interimari sau candidații care nu reușesc să formeze un guvern nu sunt luați în calcul la stabilirea rezultatului final.

Deși platforma continuă să atragă volume importante de tranzacționare, accesul la Polymarket este blocat oficial în România. Platforma a fost inclusă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pe lista operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență, iar autoritatea a solicitat furnizorilor de internet restricționarea accesului utilizatorilor din România.

Potrivit ONJN, în perioada alegerilor prezidențiale din România, volumele tranzacționate pe Polymarket au depășit 600 de milioane de dolari. De asemenea, pentru alegerile locale din București, platforma a înregistrat tranzacții de peste 15 milioane de dolari, semn al interesului ridicat pentru evenimentele politice românești în rândul utilizatorilor săi.