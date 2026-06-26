Siegfried Mureșan respinge categoric varianta Grindeanu premier: „PNL nu îl va susține cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă”

Siegfried Mureșan a transmis un mesaj ferm în care respinge susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Acesta susține că PNL, alături de USR și UDMR, nu va accepta o numire fără asumări clare privind guvernarea și că prioritățile României trebuie să fie reformele din PNRR, reducerea deficitului bugetar și atragerea fondurilor europene și a investițiilor private.

„Partidul Național Liberal nu îl va susține -și nici nu a spus vreodată că îl va susțin- pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”, a transmis Siegfried Mureșan, pe FB.

Acesta a subliniat că România se confruntă cu mai multe urgențe, printre care implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului bugetar și atragerea fondurilor europene și a investițiilor private.

„Noi cunoaștem urgențele României: implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva aceste urgențe”, a mai afirmat europarlamentarul.

Mureșan a susținut că există o alternativă politică mai potrivită pentru conducerea Guvernului. „Tocmai de aceea, noi avem o soluție capabilă să rezolve problemele României. Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD? Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de românii care vor modernizarea și reformarea țării, nu față de Sorin Grindeanu”, a mai declarat Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de prim-ministru.