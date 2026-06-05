Siegfried Mureșan acuză Rusia că „folosește agresiunea hibridă în România așa cum a făcut și în Republica Moldova”

Eurodeputatul Siegfried Mureșan afirmă că România este ținta unor tactici de război hibrid similare celor folosite de Moscova în Republica Moldova, susținând că obiectivul este slăbirea parcursului pro-european și a reformelor interne.

Siegfried Mureșan face o paralelă directă cu situația din Republica Moldova, unde spune că presiunile au crescut după începerea reformelor pro-europene.

„După ce Republica Moldova a început reformele proeuropene și a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, Rusia și-a intensificat atacurile hibride și a folosit livrările de gaze ca instrument de presiune politică. Obiectivul era clar: să forțeze Republica Moldova să renunțe la parcursul european, la reformele europene și să revină în sfera de influență a Moscovei. Republica Moldova nu a cedat. Rusia a eșuat”, afirmă Siegfried Mureşan într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

În mesajul său, eurodeputatul susține că și România se află într-un moment sensibil, în care reformele și securitatea devin esențiale. El face referire și la guvernarea condusă de Ilie Bolojan.

„România se află într-un moment important. Avem nevoie de reforme care să întărească statul, economia și instituțiile publice. Avem, de asemenea, nevoie de reforme și investiții pentru a crește siguranța și apărarea țării. Aceste măsuri au fost începute de prim-ministrul Bolojan. Nu este de mirare că Guvernul Bolojan - cel mai reformator guvern din ultimii 30 de ani - a fost înlăturat cu voturile partidelor antieuropene și proruse din Parlament”, susține el.

Potrivit acestuia, Rusia continuă cu agresiunea și încearcă să intimideze România.

„Vedem drone trimise de Rusia sau bruiate de Rusia tocmai pentru a alimenta presiunea de a vota rapid un guvern, chiar dacă acesta este unul slab, fără capacitatea de a implementa reformele”, subliniază Mureșan, făcând referire la drona care a lovit un bloc în Galați și la cea care a explodat în Portul Constanța.

El avertizează că presiunea externă are ca scop slăbirea direcției pro-occidentale: „Scopul, la fel ca în cazul Republicii Moldova, este același: să ne facă să reacționăm pripit, să renunțăm la drumul reformator și să devenim mai slabi. Nu trebuie să cedăm în fața agresiunii, a șantajului sau a intimidării. Trebuie să continuăm reformele, să ne consolidăm instituțiile și să investim în securitatea noastră.”

„Rusia nu este învinsă atunci când ne este frică. Rusia este învinsă atunci când devenim mai puternici. România nu va fi în siguranță cu un guvern votat pe genunchi. România va fi în siguranță dacă continuă reformele care fac țara mai performantă, mai puțin coruptă. România devine mai sigură dacă continuă măsurile care întăresc securitatea și apărarea, așa cum este programul european SAFE”, conchide eurodeputatul.

Mesajul vine în contextul în care o dronă maritimă a fost observată vineri, 5 iunie, în Dana 78 a Portului Constanța, după ce s-a oprit într-un baraj antipoluare din apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM). Dispozitivul s-a autodetonat în jurul orei 10.30, fără a provoca victime. Au fost avariate o hală a ARSVOM și nava Hercules.

Ulterior, Forțele Navale ale Ucrainei au transmis că drona le aparținea și că aceasta a ajuns în apropierea coastelor României după ce a fost afectată de sisteme de bruiaj ale armatei ruse în timpul unei misiuni desfășurate în Marea Neagră.

Anterior, în noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital..