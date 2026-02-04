Sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la Legea regimului cultelor, respinsă de CCR

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, 4 februarie, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan la modificările aduse Legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor. Alte două sesizări au fost admise parțial.

Șeful statului a sesizat Curtea Constituţională anul trecut în legătură cu o lege care modifică şi completează Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, prin care se sancţionează, la fel ca şi în cazul preoţilor, exercitarea fără drept a profesiei de "rabin, imam sau alte funcţii clericale ori monahale, asimilate cu acestea, la solicitarea cultelor".

Legea reclamată la CCR a fost iniţiată de deputatul Silviu Vexler, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, cel care a iniţiat şi proiectul de lege de combatere a antisemitismului şi de interzicere a organizaţiilor legionare, un alt proiect atacat fără succes de preşedintele Nicuşor Dan la CCR.

Sesizarea șefului de stat

Președintele reclamă că, prin modalitatea de adoptare şi prin conţinutul său normativ, modificarea legislativă a fost aprobată cu încălcarea unor norme şi principii constituţionale, între care și art. 147 alin.(4) din Constituţie şi art.7 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin stabilirea conţinutului constitutiv al unei infracţiuni prin acte infralegale.

„Creează posibilitatea Secretariatului de Stat pentru Culte să stabilească, la cererea cultelor, alte funcţii clericale sau monahale asimilate celor de preot, rabin sau imam. În consecinţă, stabilirea conţinutului constitutiv al infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, în acest domeniu, al exercitării libertăţii religioase, nu este realizată exclusiv prin lege, ci poate fi realizată inclusiv prin acte infralegale, acte administrative ale Secretariatului de Stat pentru Culte. (...) În egală măsură, folosirea unei sintagme vagi, definită prin acte administrative ulterioare încalcă şi standardele de calitate a legii, potrivit art.1 alin.(5) din Constituţie. Art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative impune condiţia ca legea să fie clară, de natură 'să excludă orice echivoc, criteriu pe care apreciem că prevederea din legea supusă controlului de constituţionalitate nu îl îndeplineşte'", explica preşedintele.

Critici de neconstituţionalitate pot să fie formulate şi din perspectiva faptului că textul incriminează "exercitarea fără drept a atribuţiilor" specifice mai multor funcţii clericale sau monahale, legiuitorul ignorând că, de cele mai multe ori, aceste atribuţii nu sunt stabilite prin lege, ca act normativ de reglementare primară, ci prin statutele şi codurile canonice ale cultelor, recunoscute prin hotărâre adoptată de Guvern, la propunerea Secretariatului de Stat pentru Culte.

O altă critică a preşedintelui se referă la încălcarea art.1 alin. (5), art. 29 şi art.30 din Constituţie prin stabilirea unui drept exclusiv al cultelor asupra modalităţilor religioase de cinstire a anumitor persoane, fapt ce încalcă libertatea religioasă, dar şi exerciţiul libertăţii de exprimare.

CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan la „Legea Novak”

Sesizarea pe legea care impune ca minim 40% dintre sportivii dintr-o echipă să fie români a fost amânată de CCR.

A fost admisă parțial și obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2025 pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, obiecție formulată de Președintele României

„Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale și a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor și a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viață a persoanei și încă cel puțin 180 zile apoi, fără recunoașterea dreptului de a solicita ștergerea acestora, chiar și în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii”, anunța șeful statului anul trecut.

A fost admisă parțial și obiecția AUR privind inițiativa care completează Legea nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului.

Sesizare a fostului președinte, amânată

CCR a amânat și o sesizare a fostului președinte Klaus Iohannis, în legătură cu Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Șefului statului a menționat în sesizare că, în urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ și a amendamentelor aduse de Parlament, actul normativ avut în vedere a fost adoptat „cu depășirea limitelor reexaminării președintelui României”.

Fostul președinte a solicitat, în principal, corelarea definiției date prosumatorului potrivit dispozițiilor legii, conform cărora producătorii de energie electrică cu capacități mai mari sau egale de 1 MW sunt supuși licențierii, fiind astfel realizată ca activitate primară, identic cu orice alt producător.