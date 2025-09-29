Legea pensiilor private: cine poate să retragă toți banii odată. ASF avertizează: „Se deschide cutia Pandorei”

Senatorii au decis ca pacienții cu cancer să beneficieze de plata integrală a Pilonului 2, în cadrul proiectului de lege privind pensiile private, după ce Guvernul propusese doar plata inițială a 30% din sumă.

Comisia de buget-finanţe a Senatului a adoptat, luni, 29 septembrie, un raport cu amendamente asupra proiectului de lege privind plata pensiilor private, iniţiat de Guvern.

Documentul deschide posibilitatea ca sumele acumulate în Pilonul 2 de pensii, componenta obligatorie administrată privat, să poată fi retrase într-o singură tranșă.

În forma trimisă de Guvern, proiectul prevedea că persoanele care optează pentru retragerea banilor din Pilonul 2 urmau să primească inițial doar 30% din sumă, restul fiind eşalonat pe o perioadă de opt ani. Senatorii din comisie au decis însă să modifice această prevedere.

Dezbaterile cele mai aprinse s-au purtat pe tema amendamentului care extinde posibilitatea retragerii unice nu doar pentru bolnavii oncologici, ci şi pentru persoanele cu afecţiuni cronice grave - cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, dar şi pentru pacienţii cu boli rare, hepatite virale, HIV, TBC sau comorbidităţi severe.

Reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiară au atras atenţia că măsura ar putea genera dezechilibre.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a declarat vicepreşedintele ASF, Dan Armeanu, potrivit TVRinfo.

În schimb, parlamentarii au susţinut că este nevoie de un tratament egal pentru toți bolnavii cu speranţă de viaţă redusă. Preşedintele Comisiei de muncă a Senatului, Maria Horga (PNL), a explicat că inițial, pentru pacienţii oncologici, s-a avut în vedere tocmai această realitate medicală.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat că „fiecare persoană care a contribuit trebuie să decidă singură ce face cu banii săi”, criticând discriminarea între pacienţi. Senatorul Dorin Petrea (Pace-Întâi România) a adăugat că statisticile arată bolile cardiovasculare drept principala cauză de mortalitate în România.

Proiectul de lege, în forma amendată de comisiile de specialitate, intră luni în plenul Senatului, care este primul for legislativ sesizat.