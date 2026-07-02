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Senator USR, replică pentru Sorin Grindeanu: „Pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în el este ridicolă”

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Senatorul USR Ștefan Pălărie critică propunerea liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind o rotativă a guvernelor minoritare, afirmând că este „ridicol” ca social-democrații să ceară din nou încrederea celorlalte partide după ce au contribuit la căderea coaliției.

Senator USR, Ștefan Pălărie. FOTO: Adevărul
Senator USR, Ștefan Pălărie. FOTO: Adevărul

Într-o intervenție la RFI, Pălărie a reacționat la declarațiile lui Grindeanu, potrivit cărora PSD este dispus să semneze un acord politic cu PNL, USR și UDMR pentru o rotativă la guvernare, cu condiția ca primul Executiv să fie condus de social-democrați.

„Dacă este ceva în această perioadă care mi se pare absolut ridicol este pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în mesajele lor sau în propunerile lor”, a declarat senatorul USR.

Acesta a susținut că PSD ar trebui să demonstreze mai întâi că își respectă angajamentele.

„Dacă cei de la PSD doresc să-i mai creadă cineva că se țin de un acord, atunci nu-i nicio problemă, să-și asume întâi în mod consecvent susținerea unui Guvern din care nu fac parte”, a spus Pălărie.

„Au dărâmat coaliția și acum vor să conducă din nou”

Senatorul USR consideră că solicitarea PSD de a prelua primul guvern în cadrul unei rotative este lipsită de logică.

„Este extrem-extrem de stranie noțiunea asta, că după ce au dărâmat coaliția (...), tot ei trebuie să primească trofeul și să plece acasă campioni și cu un Guvern roșu full PSD. Asta pentru mine este absolut de neimaginat cum cineva din PSD mai crede că o astfel de invitație sau propunere poate fi luată de cineva în serios”, a afirmat el.

Pentru a-și ilustra punctul de vedere, Pălărie a comparat situația cu doi oameni care închiriază împreună un apartament.

„E ca și cum tu ai o înțelegere cu cineva să închiriezi un apartament în care să te muți împreună (...). După ce partenerul ăla te dă afară din casă și spune că-i nemulțumit de cum se acoperă cheltuielile, vine și-ți face o propunere, să stați prin rotație în apartamentul ăla închiriat, dar să înceapă el, te dă afară și poate peste un an și jumătate te mai primește înapoi”, a explicat senatorul USR.

Declarațiile vin după ce Sorin Grindeanu a anunțat că PSD este dispus să negocieze o formulă de rotativă guvernamentală cu PNL, USR și UDMR, însă doar dacă social-democrații vor conduce primul guvern din cadrul acordului politic propus.

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