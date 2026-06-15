Senatorul USR Ștefan Pălărie a afirmat că nu vede nicio problemă în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar fi chemată să se pronunțe asupra desemnării lui Adrian Veștea. Senatorul a fost întrebat dacă USR ar susține un demers prin care PNL ar dori să conteste la CCR desemnarea lui Veștea. Pălărie a afirmat că privește situația dintr-o perspectivă instituțională, nu politică.

„Opinia mea e că orice instituție se poate pronunța, nu o iau într-o cheie politică. Mi se pare că marele lucru pe care trebuie să-l protejăm ca pe ochii din cap este credibilitatea statului român în raport cu cetățenii”, a declarat senatorul USR. Întrebat dacă este corect ca CCR să tranșeze această chestiune, Ștefan Pălărie a răspuns: „Da, nu văd o problemă în chestiunea asta”.