Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
Semnal de alarmă în Coaliție: proiectul USR privind reducerea numărului de parlamentari ar putea aduce AUR peste pragul de 50%

Publicat:

Proiectul USR pentru reducerea numărului de parlamentari la 300 provoacă tensiuni în Coaliție. UDMR propune o variantă mai moderată, cu 10% mai puține mandate. Pe surse, lideri din Coaliție avertizează că varianta USR ar putea oferi AUR majoritatea absolută în viitorul Parlament.

Claudiu Năsui, deputat USR. Sursa: facebook
Claudiu Năsui, deputat USR. Sursa: facebook

Tensiunile din Coaliție cresc după ce proiectul depus de Claudiu Năsui și Cristina Prună (USR) privind reducerea numărului de parlamentari la 300 a intrat pe ultima linie de așteptare pentru adoptare tacită la Senat. Subiectul a fost dezbătut marți într-o ședință a Coaliției, unde mai mulți lideri politici au avertizat că adoptarea unei astfel de măsuri ar putea distorsiona grav echilibrul viitorului Parlament.

Surse politice au declarat că doar Sorin Grindeanu a susținut proiectul USR. Premierul Ilie Bolojan nu a sprijinit inițiativa, iar reprezentanții USR se află într-o poziție incomodă, fiind nevoiți să voteze un proiect inițiat chiar de propriii colegi.

UDMR propune reducerea cu 10% a numărului de mandate

În locul unei tăieri drastice la 300 de parlamentari, UDMR a propus un compromis: reducerea numărului de mandate cu aproximativ 10%, de la 465 la 419. Surse politice spun că inițiativa a venit din partea liderului Uniunii, Kelemen Hunor, care a considerat varianta USR „total inacceptabilă” și neconformă cu realitatea demografică actuală.

Noua formulă ar ține cont de datele recensământului din 2022, iar discuțiile vor fi reluate săptămâna viitoare. Proiectul UDMR ar presupune modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, în care norma de reprezentare este stabilită la un deputat la 73.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori.

Avertismentul lui Varujan Pambuccian: „Dispar minoritățile din Parlament”

Liderul grupului minorităților, Varujan Pambuccian, a ridicat problema impactului pe care reducerea numărului de parlamentari l-ar avea asupra reprezentării minorităților naționale. Potrivit acestuia, adoptarea proiectului USR ar putea elimina complet formațiunile minoritare din viitorul Legislativ, în timp ce partide cu vot disciplinat, precum AUR, ar putea obține o majoritate absolută.

În prezent, Parlamentul are 465 de mandate, dintre care 331 de deputați și 134 de senatori. Proiectul USR ar reduce acest număr la 300, stabilind o normă de reprezentare de un deputat la un număr de locuitori care să asigure 200 de mandate și un senator la un număr de locuitori care să asigure 100 de mandate.

Tot proiectul USR modifică și criteriile de alocare a mandatelor pentru organizațiile minorităților, stabilind un prag echivalent cu media națională de voturi necesare pentru alegerea unui deputat, ceea ce ar ridica semnificativ bariera de acces pentru aceste grupuri.

PSD, nemulțumit de poziția UDMR

Discuțiile din Coaliție au adus și nemulțumiri în interiorul PSD. Social-democrații s-ar fi arătat iritați de poziția liderilor UDMR, care s-au opus constant proiectului USR și ar fi amenințat cu ieșirea de la guvernare dacă acesta ar fi susținut.

Ca reacție, în interiorul PSD s-a discutat despre eliminarea pragului alternativ care permite UDMR să intre în Parlament chiar și fără 5% din voturile la nivel național. În prezent, formațiunea poate obține mandate dacă întrunește 20% din voturi în cel puțin patru județe.

Până atunci, este posibil ca proiectul USR să treacă tacit de Senat, urmând ca Camera Deputaților să aibă ultimul cuvânt.

Dacă va fi adoptată varianta UDMR, România ar putea avea 419 parlamentari în următoarea legislatură. Dacă va trece varianta USR, Parlamentul ar scădea la 300 de membri, o mutare care ar rescrie echilibrul de putere și ar putea transforma AUR în principalul beneficiar politic.

Coaliţia urmează să reia discuţiile în următoarea şedinţă pentru a decide dacă merge pe varianta 300 de parlamentari sau pe reducerea moderată la 419.

