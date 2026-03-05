Video Guvernul prelungește plafonarea prețurilor la gaz pentru populație. Ce se întâmplă cu energia electrică

Guvernul a decis să prelungească plafonarea prețurilor la gaz pentru consumatorii casnici până în primăvara anului viitor. Premierul Ilie Bolojan a explicat că măsura este necesară pentru stabilitate economică și pentru a limita efectele turbulențelor de pe piețele energetice globale.

„Au fost adoptate mai multe acte normative, unele cu impact general asupra tuturor cetățenilor țării noastre, cum este ordonanța de urgență care menține prețurile la gaz în anul acesta până în primăvara anului viitor”, a declarat premierul.

În aceeași ședință, Executivul a aprobat și un proiect privind reforma Regiei Naționale a Pădurilor. „Al doilea proiect cu o incidență sectorială ține de reforma Romsilva și, odată cu aprobarea acestui proiect, sunt convins că se creează condițiile necesare pentru îmbunătățirea activității acestei regii importante în România”, a spus Bolojan.

Totodată, Guvernul a adoptat un memorandum pentru finalizarea unei cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență. „Am adoptat un memorandum și ultimele măsuri pentru a finaliza cererea de plată de peste 2 miliarde de euro pe care o avem în analiză în momentul de față, în așa fel încât să putem absorbi fondurile europene în acest an și să finalizăm în bune condiții PNRR-ul până la sfârșitul lunii august”, a precizat premierul.

De ce a fost menținută plafonarea prețurilor

Potrivit lui Ilie Bolojan, menținerea plafonării este justificată atât de situația pieței interne, cât și de contextul internațional. „Astăzi, două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producția internă și o treime din importuri”, a explicat premierul.

Un alt motiv este stabilitatea economică, în contextul eforturilor de reducere a inflației. „Una din țintele pe care ni le-am asumat este coborârea ratei inflației și orice creștere de prețuri care vine în zona de energie înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaționiste”, a spus acesta.

Premierul a făcut referire și la tensiunile din Orientul Mijlociu, care pot influența piețele energetice. „Chiar dacă Uniunea Europeană sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, prețurile pe aceste piețe se formează la nivel global și există efecte marginale și asupra noastră”, a arătat Bolojan.

Plan pentru reducerea prețurilor la energie electrică

Guvernul pregătește și un plan pentru scăderea prețurilor la energie electrică, care ar urma să fie prezentat până la sfârșitul lunii martie. „Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcții importante pe care le-am discutat și pe care vom lucra în așa fel încât să putem avea efecte începând de anul acesta”, a declarat premierul.

Printre măsurile analizate se numără deblocarea capacităților de rețea pentru noi investiții, creșterea capacităților de stocare a energiei și accelerarea proiectelor energetice.

În final, Ilie Bolojan a subliniat că energia rămâne un sector esențial pentru economie. „Fără o energie care este asigurată pentru companii și pentru cetățeni la prețuri mai bune, nu ne putem gândi la o relansare economică adevărată în anii următori”, a concluzionat premierul.

Ministrul Energiei: „Prețul la gaze va rămâne stabil timp de un an”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că măsura adoptată de Guvern reprezintă o intervenție menită să protejeze populația în contextul volatilității de pe piețele internaționale.

„Vorbim despre o măsură luată în premieră de o țară din Uniunea Europeană și anume de asigurarea unei măsuri tranzitorii timp de un an de zile, prin care, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și pentru a evita un impact negativ asupra consumatorilor casnici, guvernul României a adoptat o măsură prin care prețul la consumatorul final în materie de gaze naturale va avea un preț stabil timp de un an de zile până în aprilie 2027, indiferent de fluctuațiile internaționale”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, decizia vine după ce, în ultimele zile, pe piețele internaționale s-au înregistrat creșteri semnificative ale prețului gazelor. „La nivel internațional, în ultimele cinci zile, în medie, au crescut prețurile până la aproape 70% în materie de gaze naturale”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul a explicat și mecanismul prin care este stabilit prețul. „Avem un preț de plecare maximal de 110 lei per megawatt la producător, un preț reglementat la transportator de 15 lei, un preț reglementat la distribuție de maximum 69 de lei per megawatt și o marjă maximă de profit de 15 lei la furnizor”, a precizat el.

În această formulă, facturile pentru populație nu ar trebui să depășească nivelul actual. „Toate facturile începând cu 1 aprilie vor veni la acest preț reglementat, care nu va depăși 0,31 lei per kWh, adică prețul plafonat astăzi”, a spus ministrul.

El a subliniat că românii nu trebuie să facă nicio procedură suplimentară. „Oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, nu trebuie să facă notificări, să schimbe ceva, ci este suficient să aștepte și să-și plătească factura când va veni”, a explicat Ivan.

Ce se întâmplă cu firmele și prețul carburanților

Întrebat de jurnaliști dacă vor exista măsuri similare și pentru companii, ministrul a spus că autoritățile analizează situația. „În momentul de față, până în data de 31 martie, există în vigoare o legislație care prevede că pentru firme avem un plafon la 0,37 lei. Am început deja lucrul pentru o analiză foarte clară pe piața liberă pentru a vedea cum vom putea să protejăm și companiile din România”, a declarat el.

În privința carburanților, Bogdan Ivan a afirmat că România a reușit să limiteze creșterile de preț comparativ cu alte state europene. „Comparativ cu prețul la pompă de săptămâna trecută, în România am avut o creștere de aproximativ 20 de bani la motorina standard. În Germania creșterea a fost de un leu, în Spania de 36 de bani, iar în Italia de un leu și 20”, a spus ministrul.

El a adăugat că autoritățile analizează mai multe scenarii pentru a reduce impactul asupra pieței. „Lucrăm pe cel puțin cinci scenarii de lucru, de la fiscalitate până la noi rute de aprovizionare, modificări de contracte comerciale sau redeschiderea unor capacități de rafinare, pentru a ne asigura că avem suficient combustibil în piață la un preț cât mai bun”, a afirmat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, deciziile finale vor fi anunțate după finalizarea analizelor, în funcție de evoluția situației internaționale.

„Facem tot ce ține de noi pentru a limita efectele”

Reprezentanții Guvernului au transmis că statul român monitorizează atent evoluțiile de pe piețele energetice și încearcă să reducă efectele crizei asupra economiei. „În momentul de față am văzut foarte multe bârfe, inclusiv o autodeclarație care a fost trunchiată și au ieșit foarte multe breaking news-uri. Vreau să fie foarte clar. Noi, statul român, am făcut și facem tot ce ține de noi ca să limităm efectele acestui conflict militar din Orient”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, autoritățile au luat deja măsuri pentru stabilizarea pieței și lucrează la mai multe variante de intervenție. „Diversifici sursele de aprovizionare, crești contractele pe care le ai în derulare, reglementezi ca să nu facă nimeni speculă. Am făcut deja asta în materie de gaze naturale, am blocat prețul timp de un an de zile”, a explicat oficialul.

Cinci scenarii pentru limitarea creșterii prețurilor

Guvernul analizează în prezent mai multe opțiuni pentru a limita eventualele scumpiri. „Avem cinci scenarii, de la fiscalitate până la noi capacități de producție și rafinare, la care lucrăm extrem, extrem de intens pentru a limita aceste efecte”, a spus ministrul.

El a criticat și declarațiile privind posibile creșteri masive ale prețurilor la carburanți. „Nu vreau să comentez declarațiile unor foști candidați la anumite funcții din România care spun că o să fie 10 sau 15 lei. Vă rog să tratăm cu foarte multă seriozitate acest aspect, pentru că de multe ori crește mai mult prețul în știri decât la pompă”, a afirmat oficialul.

România are rezerve și contracte în derulare

Autoritățile susțin că piața internă este stabilă și că există suficiente resurse pentru perioada următoare. „Astăzi, România este o piață stabilă, are suficiente rezerve și contracte în vigoare prin care ne asigurăm că avem suficient combustibil”, a declarat ministrul.

El a precizat că Guvernul este pregătit să intervină dacă situația o va impune. „Suntem pregătiți să intervenim eficient, clar și ferm pentru limitarea creșterii prețurilor la pompă pentru români”, a mai spus oficialul.

În același timp, autoritățile au decis deja blocarea prețului la gazele naturale pentru consumatorii casnici pentru încă un an. „Puteam să avem din aprilie prețuri cu 70% mai mari în România. Am acționat decisiv pentru ca timp de un an de zile să nu mai crească cu 10 bani prețul”, a concluzionat ministrul.

Rezerve suficiente pentru 5-6 luni

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că România deține stocuri strategice și tehnice care pot acoperi necesarul țării pentru următoarele cinci luni în caz de perturbări majore.

„Avem rezerve strategice de circa 2 milioane de tone de combustibili și rezerve tehnice de circa 1,2 milioane de tone. Dacă ipotetic nu am mai rafina sau importa combustibili, acestea ar acoperi necesarul României pentru următoarele cinci luni. În timp ce vorbim, mii de litri de motorină și benzină se consumă, iar prețurile internaționale au crescut de la 750 la 1.100 de dolari la mia de litri”, a explicat Ivan.

El a subliniat că măsurile au fost luate anticipativ. „România a avut cele mai mici creșteri de prețuri la pompă comparativ cu alte state din Europa, protejând astfel consumatorii”, a afirmat ministrul.

Protecția consumatorilor și mecanismul de plafonare

Guvernul a adoptat măsuri prin care consumatorii casnici nu vor suporta majorări de preț la gaze naturale în următorul an. „Am anticipat și am evitat un scenariu în care prețurile ar fi putut crește cu 70%. Statul român a asigurat pachete pentru populație la preț reglementat, astfel încât orice creștere internațională nu va afecta consumatorii casnici”, a explicat Ivan.

Ministrul a explicat și cum sunt gestionate efectele asupra companiilor: „Pentru producătorii de gaze naturale, prețul a fost redus de la 120 la 110 lei pe megawatt. Furnizorii au un preț maximal reglementat la 15 lei pe megawatt. Este un efort financiar pentru companii, dar situația este excepțională și trebuie protejată populația”.

Securitatea aprovizionării și conformitatea cu UE

Ivan a mai detaliat că România nu mai importă hidrocarburi din Rusia și că toate importurile sunt certificate. „Există sancțiuni europene care impun dovada certificatului de origine pentru fiecare moleculă de țiței sau produs petrolier. Nimeni nu poate vinde combustibil dacă nu poate demonstra originea. În ultimele 60 de zile, rafinăriile care vând combustibili în UE trebuie să certifice că nu au folosit petrol rusesc”, a explicat ministrul.

El a subliniat că studiile privind închiderea unor capacități energetice de la Complexul Energetic Oltenia se finalizează în mai, pentru a evalua impactul asupra sistemului național. „Este un studiu tehnic care va stabili dacă securitatea sistemului energetic este garantată”, a precizat Ivan.

Diana Buzoianu: o reformă necesară pentru protecția pădurilor

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că reorganizarea ROMSILVA urmărește să transforme o instituție cu practici subiective și tăieri ilegale frecvente într-un sistem transparent și eficient. „Hotărârea de guvern face trecerea de la cele 41 de direcții silvice la 19 direcții silvice regionale. Este o hotărâre de guvern care a fost, de altfel, și jalon în PNRR. Cu îndeplinirea acestui jalon mergem înainte și cu cererea de plată numărul 4 pentru a putea să fie îndeplinite și ultimele condiții ca să primim acești bani”, a declarat Buzoianu.

Ea a subliniat că reforma vizează atât reorganizarea teritorială, cât și introducerea criteriilor de performanță pentru directorii silvici. „Directorul silvic care va câștiga concursul va trebui să semneze un contract de mandat, nu va mai avea contract de muncă. Contractul de mandat înseamnă că vor exista criterii de performanță care vor fi analizate în fiecare an și care, dacă nu sunt îndeplinite în proporție de două treimi, pot duce la încetarea mandatului”, a precizat ministrul.

Criterii clare pentru o gestionare eficientă

Printre noile criterii adoptate se numără indicatori financiari, cum ar fi profitul net raportat la suprafață sau timpul mediu de recuperare a creanțelor. De asemenea, sunt introduși indicatori nefinanciari, cum ar fi implicarea în comunități locale, parteneriate cu ONG-uri, livrarea lemnului de încălzire pentru populație, cel puțin 70% din cereri trebuie onorate ferm.

„Am pus criteriul ca în 90% din numărul de cazuri în care se constată prejudicii să existe chemări în judecată și încercarea de recuperare a acestora. Nu ne mai batem joc dacă sunt descoperite prejudicii”, a subliniat Buzoianu.

Reforma include și indicatori privind supravegherea pădurilor: „Suprafața de pădure pentru care vor fi puse mijloace de supraveghere video, proporția punctelor de acces auto cu sisteme CCTV și realizarea planurilor de regenerare și conducere a arboretelor trebuie să fie 100% realizate”.

Planuri pentru digitalizare și eficientizare

În următoarele șase luni, ROMSILVA va implementa un plan de debirocratizare și digitalizare, iar în următoarele trei luni va fi realizat un plan de eficientizare a exploatărilor imobiliare, inclusiv a cabanelor aflate pe pierdere. Contabilitatea activităților va fi separată pentru a evita transferul banilor de la activitatea principală la activități secundare neprofitabile.

„Avem în față o reformă care a fost rezultatul unei munci de mai bine de șase luni de zile. Scopul nostru este să avem păduri mult mai protejate și o gestionare economică echilibrată a resursei lemnului”, a declarat ministrul Mediului.

Reduceri de personal și economii estimate

Numărul de directori va scădea de la 41 la 19, iar ceilalți angajați vor putea să-și continue activitatea în cadrul noilor direcții regionale, fără funcții de conducere multiple. Estimările privind economiile anuale realizate prin reorganizare sunt de aproximativ 19 milioane de lei, cu posibilitatea ca suma finală să fie mai mare în urma implementării complete a reformei.

„Nu vom mai aproba organigrame care includ funcții inutile sau supraîncărcate. Reducerea personalului de conducere și reorganizarea va permite eficientizarea activității și protejarea pădurilor României”, a conchis Buzoianu.