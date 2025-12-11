După eșecul de la alegerile pentru București, USR se concentrează pe situația din justiție. Fritz cere demiterea şefului DNA

Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să-l demită pe şeful DNA, Marius Voineag, după documentarul Recorder despre starea justiției.

„Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament şi să dărâme sistemul piramidal de control al magistraţilor şi al dosarelor. Miza este rescrierea legilor justiţiei. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni şi nişte oameni obedienţi din Justiţie, un aranjament profund imoral şi antidemocratic

Voiau să termine cu lupta anticorupţie, care le ameninţa libertatea şi averile furate. Şi au reuşit. , prejudiciile de zeci de milioane de euro se şterg. Ştim cine a permis trocul: Klaus Iohannis. Ştim cine l-a legitimat prin vot: parlamentarii din PSD şi PNL. Şi ştim şi cine sunt executanţii, din ambele tabere. USR s-a opus, încă de la început. Stelian Ion, ministrul USR al Justiţiei, a fost demis atunci pentru că nu era dispus să ducă mai departe opera de distrugere a independenţei Justiţiei începută de Liviu Dragnea. USR a fost scos atunci de la guvernare şi s-au găsit alţii mai cooperanţi”, susține Fritz.

Preşedintele USR cere ministrului Justiţiei să inițieze procedura de demitere pentru Marius Voineag, şeful DNA.

De asemenea, Fritz spune că Ministerul Justiţiei „trebuie să facă urgent un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor”, iar toate promovările în justiţie să fie „făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum”.

„Competenţa pe corupţie în justiţie înapoi la DNA! Îl invit pe premierul şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi pe ceilalţi parteneri la guvernare să ne susţină în aceste demersuri. Într-o justiţie capturată, nimeni nu e în siguranţă, nici eu, nici oricare justiţiabil. Să ai un dosar pe rol e ruletă rusească. Politicienii pot să repare legile justiţiei pentru ca toţi cetăţenii să aibă acces la o justiţie cu adevărat independentă, care îşi ia în serios misiunea anticorupţie”, mai afirmă Dominic Fritz.

Şefa ICCJ, Lia Savonea, a denunţat „campania persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiţiei, construită pe declaraţii anonime şi pe acuzaţii prezentate ca adevăruri, fără a fi susţinute de fapte verificate”, menţionând că situaţia sistemului judiciar „este serioasă şi nu poate fi ignorată”.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că a văzut „cap-coadă” documentarul Recorder despre justiţie şi că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistem invitându-i pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină şi subliniind că trebuie şi o asumare în interiorul profesiei. „Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, şi să aruncăm vina generic, dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiţie”, a mai spus Nicuşor Dan.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a spus că va studia ceea ce apare în documentar el anunţând că va face o analiză cu echipa de consilieri specializaţi pe juridic, cu cei din Ministerul Justiţiei şi va încerca un dialog cu asociaţiile de magistraţi. El a adăugat că, dacă aceştia au fost foarte uniţi şi foarte vocali în ceea ce priveşte drepturile salariale, pensionarea, crede că ar fi cel puţin necesar să fie măcar la fel de determinaţi şi de a ataca aceste probleme din interior.

Eșecul USR la Primăria Capitalei

Dezbaterile din spațiul public privind justiția sunt exploatate de USR, fiind utile pentru menținerea electoratului în condițiile în care formațiunea a obținut un scor slab la alegerile pentru Primăria Capitalei de duminicǎ. Cătălin Drulă, candidatul formațiunii, a fost votat de 13,9% dintre cei care s-au prezentat la urne, fiind clasat pe locul 4, după Anca Alexandrescu și Daniel Baluțǎ.

"Este foarte ușor să dai cu pietre în cel care a pierdut, dar democrația depinde de oameni care fac astfel de pași. Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit, am pierdut o bătălie, puteam mai mult. E clar că bazinul reformism a votat cu Ciucu, e clar că are experiență, cred că a fost un vot util, dar și împotriva candidatului extremist”, a explicat Fritz eșecul, anunțând o analiza în partid.

Dominic Fritz a preluat conducerea USR după îndepărtarea Elenei Lasconi. Liderul partidului, cetățean german, a obținut și cetățenia românǎ luna trecută.

„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.