Șefa Curţii de Apel Bucureşti, surprinsă de declarațiile colegei sale, judecătoarea Raluca Moroșanu: „Reacția dumneaei, vă mărturisesc, m-a șocat”

Președintate CAB, Liana Arsenie, a declarat că a fost „șocată” de declarațiile publice ale judecătoarei Raluca Moroșanu în interviul pentru Recorder şi că acestea au fost „tendențioase și lipsite de adevăr”.

Președintele Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, a declarat miercuri, 14 ianuarie, la Euronews România, că intervenția publică a judecătoarei Raluca Moroșanu într-un interviu pentru Recorder a surprins-o „extrem de neplăcut” și a fost, în opinia sa, „vădit tendențioasă și lipsită de orice urmă de adevăr”.

„În ceea ce o privește pe doamna judecător Moroșanu, mi-a fost colegă de complet și reacția dumneaei, vă mărturisesc, m-a șocat, m-a surprins extrem de neplăcut pentru că afirmațiile au fost vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”, a declarat Liana Arsenie.

În contextul în care Raluca Moroșanu a fost colega Lianei Arsenie în completul de judecată timp de un an, şefa CAB a subliniat că reacţia judecătoarei a fost cu atât mai suprinzăroare cu cât, în acea perioadă, nu au existat conflicte sau divergențe profesionale între ele.

„Am fost colege, cred că un an de zile, timp în care nu am avut nici măcar o divergență, nici măcar o discuție, în sensul că vreau să apăr infractorii sau că sunt blândă cu infractorii. A fost și ea locțiitorul meu, pentru că la acel moment eram președinta Secției I penale și a fost locțiitorul meu, pentru funcția de președinte”, a explicat ea.

Liana Arsenie şi-a manifestat nedumerirea şi referitor la modul în care judecătoarea și-a exprimat nemulțumirile, subliniind că acestea ar fi putut fi adresate direct, într-un cadru instituțional.

„Crede oare cineva că un judecător nu se poate duce la fostul coleg de complet să-i spună: doamna președintă, Liana, cum și-ar fi dorit, sunt niște lucruri cu care nu sunt de acord. Pe de altă parte, cum putem să credem că un judecător (...) care poate să scrie o decizie de condamnare la 15-20 de ani, nu are capacitatea de a-i spune unui coleg, chiar dacă exercită o funcție de conducere, că nu este de acord cu anumite măsuri?”, a afirmat Liana Arsenie.

Totodată, președintele Curții de Apel București a avertizat asupra efectelor generalizării acuzațiilor la adresa magistraților, care ar putea afecta grav încrederea publicului în justiție.

„Se plasează o anatemă asupra acestui corp profesional și eu nu sunt de acord. Din respect pentru colegii mei, spun că judecătorii sunt persoane asumate, persoane mature. Nu putem să facem astfel de afirmații pentru că discredităm corpul profesional. În momentul în care justițiabilul nu mai are încredere că hotărârea judecătorească survine în baza raționamentului fundamentat pe lege, ci pe frică, statul de drept eșuează”, a concluzionat Liana Arsenie.