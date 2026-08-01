 „Asigurare de vacanță” sau „taxă pe panică”? În ciuda veniturilor mai mici, românii își cumpără tot mai multe asigurări în concedii | adevarul.ro
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„Asigurare de vacanță” sau „taxă pe panică”? În ciuda veniturilor mai mici, românii își cumpără tot mai multe asigurări în concedii

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Românii cumpără tot mai multe asigurări de călătorie, deși le scad veniturile. Suma totală asigurată a crescut cu 13% în 2025, depășind 85 miliarde de lei. Brokerul Marius Constantinescu avertizează pentru „Adevărul” că cea mai mare greșeală este alegerea după preț, nu după necesități. Inflația și costurile medicale externe îi determină pe turiști să caute protecție, iar Cardul European de Sănătate nu înlocuiește o poliță completă, potrivit brokerului. Cele mai costisitoare incidente au loc în SUA, Grecia, Austria, Egipt și Turcia. 

pasageri din aeroport asteptand imbarcarea in avion
Românii își cumpără tot mai multe asigurări de călătorie. FOTO: Pixabay

Potrivit unei analize realizate în rândul membrilor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare din România (UNSAR), valoarea totală a sumelor asigurate pentru călătoriile românilor a depășit anul trecut pragul de 85 de miliarde de lei, înregistrând o creștere de 13% față de nivelul din 2024. Această evoluție indică o preocupare sporită a cetățenilor pentru protecția financiară în timpul deplasărilor, în special în sezonul estival, în contextul în care tot mai mulți călători conștientizează riscurile asociate vacanțelor – de la zboruri anulate și bagaje pierdute până la probleme medicale neașteptate în străinătate.

Marius Constantinescu, broker de asigurări cu o experiență de peste 15 ani în domeniu, a explicat pentru Adevărul care sunt motivele din spatele acestei tendințe, dar și principalele greșeli pe care le fac românii atunci când își aleg o poliță de călătorie. El a subliniat că, deși prețul este un factor important, criteriul decisiv ar trebui să fie adecvarea acoperirii la specificul fiecărei vacanțe.

Brokerul a explicat că schimbarea de atitudine este rezultatul direct al experiențelor recente, care au arătat cât de ușor poate fi afectat un sejur de evenimente imprevizibile.

„Cred că românii au început să privească vacanța cu alți ochi. Nu mai înseamnă doar hotel, avion și bagaje, ci și liniștea că, dacă apare o problemă, nu vor trebui să suporte singuri toate costurile. În ultimii ani am văzut tot mai multe situații care i-au făcut pe oameni să fie mai atenți: zboruri anulate, incendii de vegetație, furtuni, bagaje pierdute sau probleme medicale apărute chiar în concediu. Toate acestea au schimbat modul în care este privită asigurarea de călătorie”, a precizat brokerul de asigurări.

Cea mai mare greșeală: alegerea poliței doar după preț

Constantinescu a atras atenția asupra unei practici frecvente, dar riscante, și anume achiziționarea unei polițe doar pe baza criteriului prețului, fără a lua în calcul particularitățile călătoriei:

„Din experiența mea, cea mai mare greșeală este să alegi o poliță doar după preț. Îi încurajez întotdeauna pe oameni să discute înainte cu un broker sau cu un specialist, pentru că fiecare vacanță este diferită. De obicei încep cu câteva întrebări foarte simple: Mergeți cu copiii? Aveți escală? Închiriați o mașină? Mergeți într-o croazieră? Faceți sport sau alte activități de agrement? Aveți locuința asigurată? Pare o discuție banală, dar răspunsurile schimbă de multe ori tipul de asigurare recomandat. Eu spun mereu că nu există cea mai bună poliță. Există polița potrivită pentru vacanța fiecăruia. Și mai spun un lucru: oamenii petrec ore întregi alegând hotelul și avionul, iar asigurarea o aleg, de multe ori, în ultimele 30 de secunde. Tocmai acele 30 de secunde pot face diferența dacă vacanța nu merge conform planului”.

Inflația, un factor care stimulează cumpărarea de asigurări

Brokerul a explicat aparentul paradox al creșterii cheltuielilor cu asigurările într-o perioadă de inflație ridicată și de scădere a puterii de cumpărare:

„Paradoxal, tocmai inflația îi face pe oameni mai atenți la protecția financiară. Astăzi știm cât costă serviciile medicale, iar în străinătate o simplă consultație sau câteva zile de spitalizare pot ajunge foarte ușor la mii sau chiar zeci de mii de euro. Și într-o astfel de situație, nu decizi tu ce analize să faci. Decide medicul. În momentul în care compari costul unei polițe cu costul unui singur incident, îți dai seama că nu mai vorbim despre o cheltuială, ci despre o investiție în liniștea ta și a familiei”.

Constantinescu spune de ce asigurarea este importantă chiar și pentru românii care au deja Cardul European de Sănătate:

„Cardul European de Sănătate este foarte util și ar trebui solicitat înainte de plecare. Însă el oferă acces doar la serviciile medicale din sistemul public și doar în condițiile aplicabile cetățenilor țării respective, iar în unele state acoperă doar urgentele. În plus, nu toate unitățile medicale îl acceptă. O asigurare de călătorie merge mult mai departe. Poate acoperi: repatrierea medicală; bagajele pierdute sau întârziate; anularea sau întreruperea călătoriei; răspunderea civilă dacă produci accidental o pagubă; accesul la clinici private, acolo unde condițiile poliței permit acest lucru; asistență telefonică 24 de ore din 24. Cele două produse nu se exclud. Uneori, se completează foarte bine”.

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Asigurările incluse în cardurile de credit nu sunt întotdeauna valabile

Tot mai multe bănci din România încep să elibereze carduri de credit premium cu asigurări de călătorie incluse. Referitor la acest fenomen, brokerul a avertizat că respectivele asigurări sunt adesea condiționate și pot să nu acopere toate situațiile, mai ales dacă vacanța nu a fost plătită cu cardul respectiv:

„Începem să vedem și în România astfel de beneficii oferite de unele bănci. Totuși, îi sfătuiesc pe oameni să nu presupună automat că sunt complet acoperiți doar pentru că dețin un card premium. Am întâlnit situații în care clientul avea o astfel de asigurare, dar aceasta nu era valabilă deoarece vacanța nu fusese plătită cu acel card sau nu erau îndeplinite toate condițiile prevăzute de bancă. De aceea este bine ca, înainte de plecare, să verifici exact ce acoperire ai. O discuție de câteva minute cu un specialist poate evita surprize foarte neplăcute”.

În ceea ce privește încă prezenta teamă a clienților că nu vor fi despăgubiți, indiferent de tipul de asigurare pe care îl dețin, Constantinescu a recunoscut că aceasta persistă:

„Da, această teamă încă există. Din experiența mea, însă, ea apare mai ales din lipsa de informare. Le spun tuturor același lucru: dacă apare o problemă în vacanță, primul telefon nu trebuie să fie către familie sau către prieteni, ci către compania de asistență trecută în poliță. De acolo începe rezolvarea situației. Operatorii îți spun unde mergi, ce documente trebuie păstrate și cum sunt preluate costurile. Asigurarea nu înseamnă doar că altcineva îți plătește nota de plată. Înseamnă că ai un partener care te ghidează atunci când ești într-o țară străină și nu știi ce ai de făcut”

În încheiere, Marius Constantinescu a îndemnat călătorii să nu se întrebe doar care este cea mai ieftină poliță, ci care este asigurarea potrivită pentru vacanța lor:

„În peste 15 ani de brokeraj am învățat un lucru simplu: oamenii nu își amintesc cât a costat asigurarea. Își amintesc dacă, atunci când au avut nevoie de ajutor, cineva le-a răspuns la telefon și le-a rezolvat problema. De aceea îi încurajez pe toți cei care pleacă în vacanță să nu întrebe doar «Care este cea mai ieftină poliță?», ci «Care este asigurarea potrivită pentru vacanța mea?». De foarte multe ori, câteva întrebări puse înainte de plecare fac diferența dintre o vacanță stricată și una din care te întorci doar cu amintiri frumoase. Eu cred că acesta este, de fapt, rolul unui broker: nu doar să emită o poliță, ci să te ajute să alegi protecția potrivită pentru vacanța pe care ai planificat-o”/

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Topul țărilor cu cele mai costisitoare incidente este condus de SUA

Asigurătorii au plătit anul trecut despăgubiri de peste 81 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor generate de evenimentele neprevăzute produse în timpul deplasărilor, ceea ce reprezintă, în medie, peste 220.000 de lei achitați în fiecare zi.

Cele mai multe dosare de daună majore despăgubite anul trecut au fost înregistrate pentru călătorii efectuate în Statele Unite ale Americii, unde s-au înregistrat 9 cazuri, urmate de Grecia, Austria, Egipt și Turcia, cu câte 5 cazuri fiecare. În clasament urmează Italia, precum și Canada și Emiratele Arabe Unite. Aceste situații au implicat, în principal, urgențe medicale și costuri ridicate de tratament sau repatriere, ceea ce evidențiază importanța unei asigurări adecvate pentru fiecare destinație.

Interesul pentru aceste produse de asigurare este în continuă ascensiune. Numărul polițelor de călătorie a crescut cu aproximativ 12% anul trecut față de 2024, ceea ce indică o preocupare tot mai mare a românilor pentru protecția financiară în timpul vacanțelor. În contextul în care costurile medicale în străinătate pot fi extrem de ridicate, iar riscurile asociate călătoriilor sunt diverse – de la anulări de zboruri și pierderea bagajelor până la probleme medicale grave – asigurările devin un instrument esențial pentru planificarea responsabilă a oricărei deplasări.

În funcție de opțiunile alese, polițele de călătorie pot oferi protecție financiară pentru o varietate de situații: cheltuieli medicale de urgență, asistență telefonică disponibilă 24 de ore din 24, transport medical și repatriere, anularea călătoriei, pierderea sau întârzierea bagajelor, întârzieri ale zborurilor și alte evenimente neprevăzute care pot apărea înainte sau în timpul vacanței.

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