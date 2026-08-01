Kremlinul pregătește debarcarea liderului Crimeei ocupate. Vrea să-l scoată vinovat pentru problemele din peninsulă

Moscova ia în calcul să-l înlăture pe Serghei Aksionov, liderul instalat de Rusia în Crimeea ocupată, după alegerile programate în septembrie, urmând să-l facă vinovat de agravarea problemelor umanitare și de infrastructură din peninsulă.

Informația a fost dezvăluită de mișcarea partizană ucraineană Atesh, care citează agenți infiltrați în administrația de ocupație din peninsulă.

Potrivit acestora, Kremlinul intenționează să-l facă pe Aksionov responsabil pentru agravarea problemelor din Crimeea, inclusiv pentru întreruperile în alimentarea cu energie electrică, apă și combustibil, scrie Kyiv Post.

„Scopul principal al acestei epurări de personal este reducerea tensiunilor sociale și calmarea nemulțumirii tot mai mari față de autorități în rândul populației locale”, a transmis Atesh.

Gruparea susține că planul reprezintă o încercare de a-l prezenta pe Aksionov drept vinovat pentru problemele sistemice, păstrând în același timp imaginea Kremlinului neafectată.

Potrivit Atesh, Aksionov ar fi reacționat la perspectiva demiterii criticând public oficialii și parlamentarii locali și încercând să demonstreze că încă deține controlul asupra situației. La începutul lunii iulie, Aksionov i-a avertizat pe funcționarii care nu îi sprijină pe locuitorii afectați de deteriorarea condițiilor de trai că nu vor mai putea ocupa funcții în Crimeea.

Potrivit Atesh, Moscova va amâna demiterea lui Aksionov până după alegerile din septembrie, pentru a evita tensiuni politice în timpul scrutinului. Principalul favorit pentru a-i lua locul este Alexei Dmitriev, ministrul de Interne numit de Rusia în Crimeea ocupată.

O eventuală numire a sa ar consolida controlul serviciilor de securitate asupra peninsulei.

Kremlinul ia în calcul și numirea unui comandant militar prin programul președintelui rus Vladimir Putin, „Timpul Eroilor”, prin care veteranii războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt promovați în funcții guvernamentale.

Atesh îl indică drept exemplu pe Aleksandr Șuvaiev. În mai 2026, Putin l-a numit pe Șuvaiev, fost comandant al Brigăzii 1 Separate de Pușcași Motorizate a Rusiei și participant la programul „Timpul Eroilor”, în funcția de guvernator interimar al regiunii ruse Belgorod.

Cei aproximativ 2,3 milioane de locuitori ai Crimeei, alături de turiștii aflați pe litoralul sudic al peninsulei, continuă să se confrunte cu penurii severe de combustibil, provocate de săptămâni de atacuri ucrainene cu drone asupra depozitelor de carburanți și de perturbarea livrărilor de combustibil și mărfuri din Rusia continentală.