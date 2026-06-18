Primarul Bucureștiului, după plasarea sub control judiciar: „Nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat joi, 18 iunie, după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul instrumentat de DNA privind suspiciuni de luare de mită în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

Într-o postare pe Facebook, Ciucu afirmă că nu înțelege cum a ajuns în această situație și își susține nevinovăția.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, a scris primarul general.

„S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu”

Referindu-se la acuzația de luare de mită, edilul spune că persoane implicate în dosar „s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”:

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.



Edilul admite că dosarul îi va afecta activitatea.

„Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea. În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”, se mai arată în postare.

„Îmi voi proba nevinovăția”

Primarul general transmite că va colabora cu anchetatorii.

„Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce! Nu intru în alte teze, nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sitemului de justiție”, mai scrie Ciucu în același mesaj.

Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar pentru luare de mită

Amintim că Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost audiat joi, 18 iunie, la Direcția Națională Anticorupție într-un dosar privind suspiciuni de corupție legate de eliberarea unor avize și autorizații în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6. La finalul audierilor, edilul a fost plasat sub control judiciar.

Potrivit comunicatului DNA, procurorii au „suspiciunea rezonabilă” că, în noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în „servicii de publicitate și consultanță electorală” prestate în perioada noiembrie–decembrie 2025. Aceste servicii ar fi avut ca scop susținerea activității sale politice și electorale, în legătură cu atribuțiile pe care le avea ca primar al Sectorului 6.

DNA mai arată că un alt inculpat ar fi facilitat acordarea acestor avantaje, „cunoscând scopul urmărit de participanți” și intermedierea legăturii cu funcționarul public.

Procurorii susțin că Ciucu ar fi primit aceste foloase „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” privind procedurile administrative ale proiectului imobiliar.

Pe durata controlului judiciar, Ciucu și ceilalți inculpați trebuie să respecte obligații precum prezentarea la chemările anchetatorilor, informarea privind schimbarea domiciliului și interdicția de a părăsi limitele teritoriale stabilite. DNA avertizează că nerespectarea obligațiilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv.

PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu „aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție”.