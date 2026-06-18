search
Joi, 18 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Primarul Bucureștiului, după plasarea sub control judiciar: „Nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat joi, 18 iunie, după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul instrumentat de DNA privind suspiciuni de luare de mită în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

Ciprian Ciucu, la iesirea de la DNA. FOTO INQUAM Photos / Octav Ganea
Ciprian Ciucu, la iesirea de la DNA. FOTO INQUAM Photos / Octav Ganea

Într-o postare pe Facebook, Ciucu afirmă că nu înțelege cum a ajuns în această situație și își susține nevinovăția.

A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, a scris primarul general.

„S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu” 

Referindu-se la acuzația de luare de mită, edilul spune că persoane implicate în dosar „s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”:

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.

Edilul admite că dosarul îi va afecta activitatea.

„Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea. În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru”, se mai arată în postare.  

„Îmi voi proba nevinovăția”

Primarul general transmite că va colabora cu anchetatorii.

„Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce! Nu intru în alte teze, nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sitemului de justiție”, mai scrie Ciucu în același mesaj.

Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar pentru luare de mită

Amintim că Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost audiat joi, 18 iunie, la Direcția Națională Anticorupție într-un dosar privind suspiciuni de corupție legate de eliberarea unor avize și autorizații în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6. La finalul audierilor, edilul a fost plasat sub control judiciar.

Potrivit comunicatului DNA, procurorii au „suspiciunea rezonabilă” că, în noiembrie 2025, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București ar fi oferit lui Ciucu foloase necuvenite constând în „servicii de publicitate și consultanță electorală” prestate în perioada noiembrie–decembrie 2025. Aceste servicii ar fi avut ca scop susținerea activității sale politice și electorale, în legătură cu atribuțiile pe care le avea ca primar al Sectorului 6.

DNA mai arată că un alt inculpat ar fi facilitat acordarea acestor avantaje, „cunoscând scopul urmărit de participanți” și intermedierea legăturii cu funcționarul public.

Procurorii susțin că Ciucu ar fi primit aceste foloase „în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu” privind procedurile administrative ale proiectului imobiliar.

Pe durata controlului judiciar, Ciucu și ceilalți inculpați trebuie să respecte obligații precum prezentarea la chemările anchetatorilor, informarea privind schimbarea domiciliului și interdicția de a părăsi limitele teritoriale stabilite. DNA avertizează că nerespectarea obligațiilor poate duce la arest la domiciliu sau arest preventiv.

PSD solicită conducerii PNL să aplice în cazul prim-vicepreședintelui liberal Ciprian Ciucu „aceleași principii de integritate pe care le-a solicitat de-a lungul timpului altor partide care au avut reprezentanți acuzați de fapte de corupție”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
digi24.ro
image
Politolog: Nu e adevărat că AUR are 40%, sondajele “mint cu nerușinare”. Cine ar câștiga, de fapt, alegerile
stirileprotv.ro
image
Ciprian Ciucu a ieșit după aproape 3 ore de la DNA. Primarul General a anunțat că nu demisionează: știu că voi avea o tinichea de coadă/ vreau să-mi duc mandatul ca și cum această treabă nu există
gandul.ro
image
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns"
mediafax.ro
image
La împlinirea vârstei de 40 de ani, Jelena a avut parte de o surpriză uriașă. Ce cadou neașteptat i-a făcut Novak Djokovic
fanatik.ro
image
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
libertatea.ro
image
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
digi24.ro
image
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
gsp.ro
image
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
digisport.ro
image
Pastila ieftină care ar putea proteja inima: „Contribuie la reducerea vâscozității sângelui”
click.ro
image
Un bărbat din Cluj și-a pus camere de supraveghere și a fost uimit să vadă ce făcea menajera când el nu era acasă
antena3.ro
image
Ce poţi face într-o livadă de 5.400 metri pătraţi cu meri, peri, cireşi şi pruni?
zf.ro
image
Ciucu, audiat 3 ore la DNA. Control judiciar, fiind suspectat de luare de mită. Reacţia primarului
observatornews.ro
image
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 37 de lei la recalculare. De ce unii pensionari se pot trezi cu o pensie mai mică?
newsweek.ro
image
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
prosport.ro
image
Meseriile neașteptate spre care s-au orientat foștii programatori în ultimii ani. Unii câștigă mai mult decât înainte
playtech.ro
image
Căpitanul crescut de FCSB, anunțat azi la alt club! Revoluție în lot: transferă o echipă întreagă
fanatik.ro
image
Produsul obișnuit de spălat rufe pe care oncologii recomandă să îl evităm. Ce să folosim în locul lui
ziare.com
image
Dan Petrescu a luat decizia în privința revenirii în fotbal
digisport.ro
image
Neti Sandu, vacanță departe de România. A ales o destinație de vis pentru luna iunie: „Nu mai e frumos la mare”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa smart a lui George Buhnici, construită în 7 luni. Totul se controlează din telecomandă: Are tehnologie de rachete spațiale în ea, e automatizată și înțesată de senzori / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, întoarce pe interzis după ce a îmbrățișat un polițist de la circulație FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, adevărul despre relația lor. Prin ce momente dificile au trecut cei doi: „A fost destul de greu”
click.ro
image
Camelia Mitoșeru, îngrozită de prețurile din piețe: „E jale, românii cumpără trei roșii și cinci cartofi!” Are două pensii: „Am cotizat 40 de ani!”
click.ro
image
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
click.ro
Sydney Sweeney, Profimedia (2) jpg
Sex sălbatic și torid, goală pușcă, cu fiul lui Richard Gere! Bomba Sydney Sweeney a explodat iar. Blondina le-a dat palpitații fanilor - imagini explicite
okmagazine.ro
Jane Seymour foto Instagram jpg
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică
clickpentrufemei.ro
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce face astăzi Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, la 10 ani de la divorț. Fizioterapeutul și-a refăcut viața și are o fetiță
image
Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe, adevărul despre relația lor. Prin ce momente dificile au trecut cei doi: „A fost destul de greu”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez face o mărturisire șocantă despre viața sa sexuală și o numește „partea ei întunecată”

Click! Pentru femei

image
„E un miracol!” Jane Seymour s-a logodit la 75 de ani, iar propunerea a fost pe cât de romantică, pe atât de haotică

Click! Sănătate

image
Trezitul la 3-4 dimineaţa poate semnala aceste probleme de sănătate