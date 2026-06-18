Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat de luare de mită primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Ce acuzații i se aduc vedetei tv

Jurnalista Denise Rifai și Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), sunt vizate de dosarul DNA în care a fost pus oficial sub acuzare astăzi și primarul Ciprian Ciucu.

Jurnalista și vedeta de televiziune Denise Rifai este suspectă în dosarul complex al DNA privind jocurile de noroc, în care a fost pus pub control judiciar și primarul Ciprian Ciucu, arată surse judiciare.

Denise Rifai a fost audiată zilele trecute de procurorii Secției a DNA a DNA și are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, scrie Mediafax.

Denise Rifai realizează din luna aprilie 2026 emisiunea intitulată „Furnicuțele”, la Antena 1.

În același dosar, Odeta Nestor, fostul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), o apropiată a primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, de când acesta era primar al Sectorului 6, a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Instanța a dispus astăzi și arestarea a două persoane în acest dosar.

Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru luare de mită și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile: „Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a reacționat după ce a fost plasat sub control judiciar în dosarul instrumentat de DNA privind suspiciuni de luare de mită în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6.

Într-o postare pe Facebook, Ciucu afirmă că nu înțelege cum a ajuns în această situație și își susține nevinovăția.

„A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat”, a scris primarul general.

„S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu”

Referindu-se la acuzația de luare de mită, edilul spune că persoane implicate în dosar „s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”:

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.

Edilul admite că dosarul îi va afecta activitatea.