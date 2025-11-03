Video Gigantul german Rheinmetall va investi o jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi din România. Câte locuri de muncă vor fi create

Gigantul german Rheinmetall va investi o jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi din România, acordul fiind parafat luni, la Palatul Victoria, de premierul Ilie Bolojan și CEO-ul companiei Armin Papperger.

„Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România. Salut disponibilitatea companiei Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere, în așa fel încât o parte din lanțul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unul local”, a declarat premierul Ilie Bolojan precizând că germanii au acceptat o renegociere a contractului care să permită firmelor din România să facă parte din lanțurile de aprovizionare ale Rheinmetall.

„După mulți ani în care industria noastră de apărare a fost puțin solicitată, România intră într-o nouă etapă, pe fondul situației de securitate din estul Europei. După cum știți, suntem foarte aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate și finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene.(...) Ceea ce facem astăzi și în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE și ne așteptăm ca aceste negocieri să fie finalizate în a doua jumătate a acestei luni. (...) Vom avea apoi o ședință a CSAT în care vom aproba aceste planuri de dotări, în a doua jumătate a lunii noiembrie, după care le vom prezenta Comisiei Europene”, a mai adăugat premierul.

Investiţia va genera 700 de noi locuri de muncă

Noua fabrică va fi ridicată de la zero la Victoria, în județul Brașov, anunța la finalul lunii august ministrul Economiei, Radu Miruță. Construcția este programată să înceapă în 2026 și să dureze trei ani. Potrivit autorităților, investiția va genera circa 700 de locuri de muncă directe și va asigura României materia primă necesară industriei de armament.

„România devine jucător regional în domeniul apărării, într-un moment în care războiul lui Putin ne amintește zilnic cât de important este să fim pregătiți”, subliniază ministerul Economiei.

Ministrul Radu Miruță a arătat că negocierile au fost intense, dar esențiale pentru obținerea unor condiții avantajoase pentru statul român.