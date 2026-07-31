 Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, de Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor: „Instituțiile sunt singurele care pot opri extrema dreaptă” | adevarul.ro
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Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, de Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor: „Instituțiile sunt singurele care pot opri extrema dreaptă”

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Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri, 31 iulie, un mesaj cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, în care a făcut apel la păstrarea memoriei victimelor, combaterea discriminării și consolidarea educației împotriva urii și xenofobiei.

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. FOTO: Presidency.ro/Mediafax
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. FOTO: Presidency.ro/Mediafax

Mesajul șefului statului a fost prezentat de Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, în cadrul ceremoniei organizate la Memorialul Victimelor Holocaustului din București.

În mesajul său, președintele a adus un omagiu romilor uciși, deportați și persecutați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a subliniat că genocidul împotriva acestei comunități reprezintă una dintre cele mai mari tragedii din istoria Europei.

„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor uciși, deportați și persecutați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii și a discriminării”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că persecuția romilor nu a început odată cu regimul nazist, ci a fost precedată de secole de marginalizare și discriminare, iar efectele deportărilor și ale genocidului au continuat să afecteze generații întregi.

Apel la educație și combaterea discursului instigator la ură

Nicușor Dan a evidențiat rolul educației în păstrarea memoriei istorice și în prevenirea extremismului, afirmând că tinerii trebuie să cunoască adevărul despre Holocaust, crimele comunismului și perioada robiei romilor.

Potrivit președintelui, integrarea deplină a romilor și eliminarea inegalităților reprezintă o responsabilitate comună într-o societate democratică bazată pe respectarea drepturilor omului.

„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere și polarizare, în care discursul rasist și xenofob încearcă să câștige tot mai mult teren. În fața acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaștere, mai mult dialog, mai multă toleranță”, a transmis șeful statului.

Sorin Grindeanu: „Nu există salvare personală și nu există succes individual”

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis și el un mesaj cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor, în care a avertizat asupra creșterii extremismului de dreapta în Europa și România și a subliniat rolul instituțiilor democratice în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

Mesajul a fost prezentat de deputatul Florin Manole în cadrul ceremoniei oficiale organizate vineri de Agenția Națională pentru Romi, înaintea Zilei Europene de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor, marcată anual la 2 august.

În discursul său, Sorin Grindeanu a afirmat că lecțiile Holocaustului arată că nici indivizii și nici comunitățile nu pot rezista singure în fața extremismului, fără existența unor instituții democratice solide.

„Experiența noastră istorică ne arată că nu există salvare personală și nu există succes individual. Există doar instituții care, atunci când funcționează și își fac treaba, pot combate și opri extremismul de dreapta”, a transmis liderul PSD, conform publicației Calea Europeană.

Acesta a amintit că data de 2 august 1944 simbolizează atât curajul victimelor Holocaustului împotriva romilor, cât și importanța instituțiilor în protejarea drepturilor fundamentale. „Fără instituții, niciun individ și nicio comunitate nu pot supraviețui unor tragedii comparabile cu Holocaustul”, a subliniat Grindeanu.

Ceremonia oficială dedicată Zilei Europene de Comemorare a Victimelor Holocaustului împotriva Romilor a fost organizată vineri, 31 iulie, de Agenția Națională pentru Romi.

Evenimentul marchează memoria celor aproximativ 3.000 de romi uciși în noaptea de 2 spre 3 august 1944 în lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau, dată devenită simbol al comemorării victimelor Holocaustului romilor la nivel european.

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