Ședință de urgență la Guvern înaintea moțiunii de cenzură de mâine: decizii de ultim moment pentru PNRR

Guvernul se reunește luni, de la ora 18:00, într-o ședință extraordinară, convocată pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență, cu o zi înaintea votului asupra moțiunii de cenzură depuse împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan.

Deși agenda finală nu a fost încă stabilită, vor fi aprobate cel puțin două OUG-uri anunțate de premier, vizând facilitarea absorbției fondurilor europene din PNRR.

Măsurile au fost prezentate joi, 30 aprilie, și analizate în primă lectură în ședința de guvern, fiind, ulterior, publicate în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Executivul susține că noile mecanisme sunt necesare pentru accelerarea investițiilor și reformelor asumate de România în fața Comisiei Europene, care trebuie finalizate până la 31 august 2026.

Ședința de guvern include și un proiect prin care primăriile și consiliile județene vor putea să se împrumute de la stat fără dobândă, măsură prin care Executivul urmărește să sprijine continuarea proiectelor din PNRR, potrivit TVR Info.

Scena politică se îndreaptă spre un vot decisiv în Parlament, programat marți, când va fi dezbătută moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

Denumită „STOP Planului Bolojan”, inițiativa aparține unui bloc parlamentar format din PSD, AUR și PACE.

PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi pentru demiterea guvernului Bolojan.