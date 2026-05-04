Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Mesajul de forță al lui Sorin Grindeanu, înainte de votarea moțiunii: „Mâine se separă apele. Vom avea o nouă realitate politică”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un apel la mobilizare către parlamentarii social-democrați înaintea votului moțiunii de cenzură, afirmând că „mâine se separă apele” și că scena politică va intra într-o „nouă realitate politică”.

Sorin Grindeanu Foto: Mediafax
Potrivit unor surse, Sorin Grindeanu le-a transmis luni, 4 mai, parlamentarilor social-democrați să fie atenți „până la ultima bilă” la votul privind moțiunea de cenzură.

În opinia acestuia, moțiunea va trece cu un număr de voturi mai mare decât semnăturile inițiale și a făcut apel la mobilizare totală în rândul aleșilor PSD.

„Mâine vom avea o bătălie pe care o vom câștiga. Moțiunea va trece cu un număr mai mare de voturi decât semnături, dar vreau să fim atenți până la ultima bilă. Vreau să văd mobilizare și concentrare pe fiecare vot”, ar fi declarat liderul PSD în ședința parlamentarilor, poate Antena3. 

Acesta a criticat, totodată, mesajele venite din partea susținătorilor lui Ilie Bolojan, acuzându-i de dezinformare privind numărul de voturi.

De asemenea, Grindeanu a mai afirmat că, după votul de miercuri „se separă apele” și că de miercuri România va intra într-o „nouă realitate politică”.

„Am văzut disperarea adulatorilor lui Bolojan care mint continuu cu privire la numărul de voturi. Nu-i luați în seamă. Mâine se separă apele. Vom avea o nouă realitate politică. Eu am vrut să scad tonul tonul tocmai pentru a nu nu rupe toate punțile de dialog după moțiune. De miercuri vom avea o nouă realitate politică, iar România trebuie să își continue drumul cu o coaliție pro-europeană”, ar fi spus Sorin Grindeanu.

Parlamentarii PSD au decis în ședința grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat ca votul pe moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan să fie exprimat la vedere, pentru a nu exista dubii privind opțiunile politice. 

PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi pentru demiterea guvernului Bolojan. 

