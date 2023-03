Sebastian Burduja, favorit să preia șefia interimară a PNL București SURSE

Ministrul Digitalizării, care în PNL conduce Sectorul 1, este favorit pentru preluarea șefiei organizației din Capitală a liberalilor, după demisia lui Ciprian Ciucu, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Președintele PNL Sector 1 este considerat favorit în interiorul formațiunii liberale pentru a fi numit, de condcuerea de la centru, la șefia PNL București, acesta având o mare influență la nivel de București. De altfel, PNL Sector 1 a reușit să-și impună mai mulți oameni în funcții de stat, dar și la alte filiale, cum este cazul lui Andrei Baciu, numit la șefia PNL Sector 3, cu sprijin de la Sectorul 1.

Încă un nume care a fost luat în considerare de liberali, dar care are foarte mici șanse, este Stelian Bujduveanu, viceprimar al Capitalei, dar acesta deține și funcția de trezorier al partidului.

Cum și-a motivat Ciucu demisia

Ciprian Ciucu a venit cu anunțul într-un moment neașteptat. De altfel, primarul d ela Sectorul 6 nu avea o relație prea strânsă cu șeful partidului, Nicolae Ciucă, nici cu unii colegi din Capitală, dat fiind firea sa mai deschisă în menținerea colaborării cu Nicușor Dan, ceea ce o aripă mai radicală din PNL nu mai vrea.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, așa cum știți, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul și energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul6. Le urez succes colegilor din organizația PNL București, colegilor din Consiliul General și le spun că toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare și seriozitate. De astăzi înainte pentru mine va fi și mai multă administrație dar și mai puțină politică”, a scris pe Facebook Ciprian Ciucu.

Liberalul demisionar este singurul primar pe care PNL îl are în București și este considerat favorit la câștigarea unui nou mandat în 2024.

Administrație transparentă

Primăria Sectorului 6, condusă de Ciprian Ciucu (PNL), este instituţia cu cea mai mare transparenţă publică, arată un studiu realizat de Asociaţia Funky Citizens, care a comparat datele a 103 municipii din România, plus cele şase sectoare ale Capitalei, în ceea ce priveşte problematica adoptării bugetelor locale. Pe următoarele locuri sunt primării conduse de politicieni care provin alte partide.

Ciucu s-a declarat sceptic și în ceea ce privește colaborarea cu PSD. În decembrie 2021, fostul Ppreşedintele PNL Bucureşti şi actual primar al Sectorului 6 Ciprian Ciucu susținea că alianţa de guvernare dintre PNL, PSD şi UDMR va dura „maxim doi ani”. Liberalul afirma că PNL „a pierdut mult” în alianţa cu PSD, el afirmând că acesta este un lucru care „ţine de evidenţă”. Ciucu avansa la acea vreme scenariul în care, cu un an înainte de alegerile din 2024, PSD să renunţe la guvernare, iar PNL să ajungă să facă guvern cu susţinere minoritară în Parlament.