Ciucu se enervează pe Facebook, acuză ASPA de falsificare de documente, apoi revine și recunoaște că a greșit

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a acuzat, miercuri, printr-o postare publicată pe Facebook, Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor că falsifică documente. Reacția edilului vine în contextul în care reprezentanții ASPA au transmis că pe 14 ianuarie au avut o acţiune de capturare în zona Lacul Morii - str. Drumul la Roşu. Raportul de activitate fiind semnat și de polițistul local de la Sectorul 6 prezent la acțiune.

„Incredibil, s-a ajuns la falsificarea de documente! Acest lucru este penal! Politistul Local nu a semnat acel proces verbal! Nu au venit la sesizare! Au publicat în presă în urma cu câteva minute, un document falsificat. Vom cere o expertiză grafoscopică!

ASPA, vă afundați singuri!

Ireal, incredibil ce se întâmplă în administrația publică a Bucureștiului în anul 2023!”, se arată în postarea inițială a edilului.

Ulterior, primarul Sectorului 6 a revenit, afirmând că a verificat documentul prezentat de ASPA și că acesta nu este falsificat.

„Update, de dragul adevarului: Am verificat, documentul prezentat de ASPA se referă la o altă locație aflată la peste un 1km distanță de Drumul la Roșu, unde a fost făcută sesizarea PLS6 și a fost semnat câteva ore mai târziu de către un alt polițist local care nu avea cunoștințe despre sesizarea inițială. Nu este un document falsificat, așa cum am crezut inițial, ci doar are legătură cu un alt loc, prezentat manipulativ. Voi prezenta întotdeauna adevărul”, a transmis Ciprian Ciucu pe contul său de Facebook.

Amintim că Ana Oros Daraban, 43 de ani, a murit sâmbătă după ce a fost atacată de o haită de câini în timp ce alerga în zona Lacul Morii. Femeia mai fusese atacată în urmă cu 9 luni, exact în acelaşi loc unde obișnuia să iasă la alergare. Atunci a ajuns la spital cu răni grave.