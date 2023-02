Nicușor Dan, susținut de PMP la alegerile din 2024. Tomac, despre viitoarele proiecte pentru București

După ce a primit un ultimatul de la PNL, primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, are totală susținere din partea PMP, la alegerile de anul viitor. Eugen Tomac a vorbit, marți, în cadrul unei întâlniri cu edilul, despre continuarea parteneriatului și proiectele de interes major pentru municipiul București.

Anunțul liderului PMP, partid care are 5 din cei 55 de consilieri generali din București, a venit ăn contextul în care partidul din care face parte Nicușor Dan s-a distanțat, la nivel declarativ, de acesta. Edilul a primit un ultimatum din partea PNL, cu zece cereri, pentru a nu-i retrage sprijinul politic.

Eugen Tomac, susținător al lui Nicușor Dan

Între timp, Eugen Tomac a subliniat colaborarea foarte bună pe care partidul său o are cu primarul general.

„Avem un parteneriat foarte bun, care funcţionează excelent la Primăria Generală, în cadrul Consiliului General. Am discutat despre nevoia de a intensifica o serie de proiecte care sunt de interes major pentru Bucureşti. Şi, evident, ne gândim şi la ce urmează anul viitor. Pentru noi, este foarte important ca viitorul Bucureştiului să fie tot de dreapta şi, evident, că vom fi alături de domnul primar general şi în următoarele proiecte. Sunt absolut convins că parteneriatul nostru va da roade pentru că România are nevoie, anul viitor, de o opţiune credibilă de dreapta şi, evident, Bucureştiul are nevoie de continuitate şi de un program politic de dreapta, consecvent, aplicat pe realităţile Capitalei, pe care noi îl vom susţine cu toată forţa”, a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă comună cu primarul general.

Răspunsul lui Nicușor Dan a fost unul pe măsură. Primarul i-a mulțumit lui Tomac pentru sprijin și a spus că își dorește susținerea PMP.

„Îmi doresc să continuăm această colaborare. I-am asigurat pe consilierii generali PMP că sunt partenerul lor în viitor. Am venit la Primăria Generală votat de un public de dreapta. Cred că este datoria noastră, a tuturor, să facem tot ce ţine de noi ca să propunem un proiect politic în 2024 care să nu aducă o administraţie care a însemnat risipă, care a însemnat lucru de mântuială, spoială, care nu a dus Bucureştiul acolo unde trebuie să ajungă”, a declarat Nicușor Dan.

Eugen Tomac a mai declarat că România are nevoie de o alternativă credibilă de dreapta la PSD şi PNL.

„PNL a trădat electoratul de dreapta pentru că domnul Iohannis i-a invitat pe români să voteze în 2020 PNL pentru că este singura alternativă la PSD. Ce avem astăzi, ştie o ţară întreagă. Prin urmare, cred că avem nevoie de o alternativă puternică de dreapta şi, evident, PMP va răspunde deschis la orice formulă de colaborare pe acest subiect, dar, deocamdată, vreau să vă asigur că vom fi alături, la fel cum am fost până în prezent de domnul primar general în Bucureşti şi, evident, în teritoriu susţinem forţele de dreapta, altele decât PSD şi PNL”, a afirmat liderul PMP.