Ciucu a demisionat de la conducerea PNL București: Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat marți seară că a demisionat din funcția din fruntea organizației PNL București, argumentând că are nevoie de timp pentru a se ocupa de Sectorul 6.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de președinte al organizației PNL București. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început”, a transmis primarul de sector, arătând că unele proiecte sunt deja finalizate, iar altele sunt în derulare. „Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul și energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6”, a subliniat Ciucu.

Totodată, primarul Sectorului 6 le-a urat succes colegilor din organizația PNL București și colegilor din Consiliul General. „Le spun că toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare și seriozitate. De astăzi înainte pentru mine va fi și mai multă administrație dar și mai puțină politică”, a mai subliniat Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost ales în fruntea organizației PNL București în vara anului 2021, după ce a a învins-o cu 498 de voturi la 405 pe Violeta Alexandru, care deținea funcția la acel moment.

Ciprian Ciucu a fost sprijinit în lupta pentru şefia filialei Bucureşti de către premierul Cîţu.

Fostul lider de atunci al PNL, Ludovic Orban a afirmat că o sprijină pe Violeta Alexandru la preşedinţia PNL Bucureşti, susținând că este o susţinere pentru loialitate, coloană vertebrală, cuvânt.

Orban a precizat atunci că a avut un protocol semnat cu Ciprian Ciucu, încălcat de acesta după numai o zi. „În urmă cu aproximativ o lună, am început discuţiile cu Ciprian Ciucu pentru o susţinere reciprocă şi pentru a identifica o soluţie pentru Bucureşti. Discuţiile s-au materialiat într-un protocol, semnat de domnul Ciucu, de încă trei preşedinţi de filiale de sector: Sectorul 1, Sectorul 3, Sectorul 5 şi contrasemnat de mine. La o zi după semnarea protocolului, eram la o conferinţă judeţeană, a venit un coleg care mi-a spus consternat că Ciucu şi-a depus candidatura în prezenţa premierului Florin Cîţu şi susţinut de colegii din Sectorul 2 şi Sectorul 6. Nu voi da publicităţii acest protocol şi nu am vrut să mă refer la el şi nu m-aş fi referit niciodată dacă acest lucru nu l-ar fi făcut Ciprian Ciucu”, a declarat Orban.

În cursă pentru funcţia de preşedinte al celei mai mari organizaţii PNL din ţară s-au înscris fostul lider al PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, dar şi primarul Sectorului 6 și liderul liberalilor din sector, Ciprian Ciucu.