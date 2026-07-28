Cum și-au justificat unii parlamentari absența de la ședința PNRR: „Mi s-a stricat mașina”

În timp ce Parlamentul a fost convocat în sesiune extraordinară pentru adoptarea legilor necesare accesării fondurilor din PNRR, doar o treime dintre deputați au fost prezenți fizic. Cei absenți au invocat probleme tehnice, întâlniri în teritoriu sau faptul că ședința putea fi urmărită online.

Parlamentul s-a reunit luni într-o sesiune extraordinară pentru adoptarea pachetului de legi necesar accesării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă prezența fizică în sala de plen a fost redusă. La Camera Deputaților au fost prezenți doar 100 dintre cei 330 de deputați, restul alegând să participe online sau lipsind complet.

Printre cei care nu au ajuns în Parlament s-a numărat și deputatul USR Marius Nicolae, care a explicat că intenționa să participe, însă mașina i s-a defectat.

„Am participat, dar online. Am participat! Nu am venit fizic pentru că am avut o problemă tehnică cu mașina. Îmi propusesem să vin”, a declarat deputatul pentru Antena 3 CNN.

Întrebat de ce nu a fost prezent nici fizic, nici online în momentul votului, acesta a spus că aplicația folosită pentru vot s-a blocat.

„Am intrat la fără 5 pe ședință și când am încercat să votez s-a blocat votul, s-a blocat aplicația. Când i-am dat restart, se terminase ședința. Eu știam că ședința durează cinci minute”, a spus Marius Nicolae.

Deputatul USR a precizat că mașina sa a fost transportată pe platformă și nu știe dacă va reuși să o repare până la următoarea ședință: „Am venit cu mașina pe platformă aseară.”

Întrebat dacă miercuri va fi prezent în Parlament, acesta a răspuns: „Nu, o să fiu tot online. Am ceva deja... nici nu știu dacă rezolv problema. Am o problemă destul de nasoală cu mașina.”

Marius Nicolae susține că regulamentul permite participarea online și că deplasarea la București pentru o ședință de câteva minute nu era justificată.

„Statutul prevede că poți intra online. Nu diferă cu nimic dezbaterea, pentru că nici nu a fost dezbatere. Chiar dacă aș fi venit, să vin cinci minute, dintr-o altă zonă a țării, pentru ce? Pentru ce să vin cinci minute, când poți intra online?!”, a mai declarat acesta.

Deputatul a adăugat că are o activitate parlamentară constantă și că participă frecvent la lucrările comisiilor.

„Știu ce înseamnă, că am activitate și vin foarte des fizic față de alții. Mai sunt și alți parlamentari de Buzău pe care nu i-am văzut, dacă mă întrebați. Nu i-am văzut în plen și în alte comisii. Eu am activitate fizică. Chiar sunt activ în alte comisii”, a spus deputatul.

Referitor la lipsa intervențiilor în plen, acesta a explicat că reprezentanții partidelor sunt desemnați în prealabil.

„Din partea partidelor nu pot lua cuvântul decât cei desemnați de către partide. Nu orice membru poate lua cuvântul. Sunt niște timpi. Iau cuvântul unde am o expertiză și am ceva de spus”, a spus deputatul.

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PNL: „Am avut alte activități”

Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru a declarat că a participat online și că și-a exprimat votul, însă nu a putut veni fizic deoarece avea alte obligații: „Nu am avut comisie astăzi. Mâine o să fiu prezent. Astăzi am fost prezent online. Nu am putut să fiu fizic prezent astăzi pentru că am avut alte activități. Dar mi-am dat votul online și nu văd o problemă. Sunt unul dintre parlamentarii care au prezența cea mai mare din Parlament, dar astăzi nu am putut să fiu prezent.”

AUR: „Să fim prezenți la plenul de 5 minute, pe cuvânt?!”

Deputatul AUR Gabriel Badiu a explicat că a rămas în județ pentru întâlniri cu cetățenii, în cadrul campaniei „AUR te aude”.

„Nu am putut să vin astăzi la Parlament pentru că aveam foarte multe întâlniri cu oamenii programate. Suntem în campania «AUR te aude». Să fim prezenți la plenul de 5 minute, pe cuvânt?! Sunt atent la proiectele de lege la Comisia Juridică. Miercuri voi fi la vot la plen și la dezbateri”, a declarat Badiu.

Acesta a spus că nu a vrut să își reprogrameze întâlnirile cu oamenii veniți din diaspora în concediu.

„Astăzi erau prea multe activități în județ. Sunt oamenii veniți din străinătate, avem diaspora care a venit acasă. Dacă îi reprogramez, oamenii vor spune că sunt neserios”, a declarat el.

PSD: „Sunt în teritoriu. Nu am vacanță”

Senatorul PSD Cristian Resmeriță a declarat că se afla în teritoriu și că urmărea lucrările Parlamentului online.

„Toate legile sunt importante, dar eu sunt atent și când sunt acolo, și când sunt online”, a declarat Resmeriță.

Întrebat dacă se află în vacanță, în condițiile în care pe fundal se auzea muzică, senatorul a negat.

„Sunt în teritoriu. Nu am vacanță. Convocarea a venit foarte târziu, existând și posibilitatea de a vota online și de a ne descurca online. Nu văd care e problema. Noi studiul oricum îl facem, fie că suntem în teritoriu sau la birou. Să nu creadă cineva că votăm fără să știm ce votăm”, a mai spus acesta.

Întrebat cum a votat în Senat, Cristian Resmeriță a răspuns: „Acum nu mai știu cum am votat. Au fost voturi diferite pe fiecare. Să fiți liniștită că, de studiat, noi le studiem.”

Senatorul a subliniat că regulamentul permite participarea atât fizică, cât și online la ședințele Parlamentului.