Guvernul Bolojan plafonează cheltuielile prefecților și schimbă regulile fiscale. Biometanul, pe agenda Executivului

Miniștrii Cabinetului condus de premierul Bolojan se reunesc vineri pentru a adopta mai multe acte normative cu impact fiscal-bugetar și administrativ. Pe ordinea de zi se află plafonarea cheltuielilor pentru prefecți și subprefecți, noi reguli pentru comercializarea produselor accizabile, măsuri de sprijin pentru producerea biometanului și despăgubiri pentru proprietarii afectați de lucrările de la cariera Tismana I.

Guvernul se întrunește pentru a discuta o serie de proiecte de ordonanță de urgență și hotărâri care vizează domeniul fiscal-bugetar, sectorul energetic și organizarea administrativă.

Un proiect de ordonanță de urgență prevede modificarea și completarea unor acte normative în materie fiscal-bugetară. Documentul introduce măsuri „pentru reducerea riscului privind neplata accizelor și TVA datorate bugetului de stat de către operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderență produse energetice”.

Actul normativ stabilește că, prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române, vor fi fixate condițiile necesare pentru obținerea atestatului de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice, precum benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură și biocombustibili.

Reguli noi pentru producerea și comercializarea biometanului

Un alt proiect de ordonanță de urgență vizează modificări în domeniul energiei, cu scopul de a stimula producerea de biometan. Sunt prevăzute măsuri legislative care să faciliteze producerea, injectarea, transportul și comercializarea acestui tip de gaz.

Documentul stabilește obligațiile și drepturile producătorilor de biometan, dar și responsabilitățile tehnice și financiare legate de injectarea acestuia în sistemele de transport și distribuție a gazelor naturale. De asemenea, sunt reglementate aspecte privind accesul și racordarea la rețelele de gaze naturale, precum și relația operațională cu operatorii de sistem, „în concordanță cu particularitățile acestei activități”.

Despăgubiri pentru proprietarii afectați de lucrările de la Tismana I

Executivul va analiza și un proiect de hotărâre care prevede suplimentarea fondurilor destinate despăgubirii proprietarilor ale căror imobile se află pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, din județul Gorj, la un nivel de 5.000.000 tone de lignit pe an.

Totodată, Guvernul intenționează să modifice hotărârea privind încadrarea în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice.

Plafon maxim pentru cheltuielile prefecților și subprefecților

Pe agenda ședinței se află și un proiect de hotărâre care stabilește un plafon maxim pentru cheltuielile aferente funcțiilor de prefect și subprefect.

Conform documentului, în anul 2026, pentru fiecare funcție de prefect și subprefect, plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuința de serviciu, cazare și deplasarea dus-întors între municipiul în care se află sediul instituției prefectului și localitatea de domiciliu va fi de 18.000 de lei anual, adică 1.500 de lei pe lună. În cazul în care chiria prevăzută în contract depășește acest plafon, suma decontată nu va putea depăși limita stabilită.

Pe ordinea de zi se regăsesc și propuneri de eliberare și/sau numire în funcțiile de prefect și subprefect, precum și declararea unui teren drept bun de interes public național. Acesta urmează să fie înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și dat în administrarea Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova.

În plus, Executivul va discuta un memorandum privind Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2026.