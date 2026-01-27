Ce spune premierul Ilie Bolojan despre impozitarea progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru ca această formulă să poată fi aplicată

Premierul Ilie Bolojan afirmă că introducerea impozitării progresive ar necesita minimum un an de pregătire tehnică, însă, în opinia sa, România nu dispune în prezent de condițiile necesare pentru a face acest pas.

Șeful Guvernului a precizat, interviu pentru RFI, că subiectul nu a mai fost discutat în ultimele luni în cadrul coaliției de guvernare, deși unele partide continuă să susțină public această variantă.

„Fiecare partid poate să declare ceea ce consideră de cuviinţă. În termeni reali, această formulă care este aplicată, într-adevăr, în multe state europene, are nevoie cel puţin de un an de zile, un an şi jumătate de modificări în sistemele finanţelor, ca să poată fi aplicată. Şi noi nu suntem în momentul de faţă pregătiţi pentru această chestiune. E greu să iei multe măsuri care să însemne, pe de-o parte, consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale şi tot ce înseamnă pachetele fiscale care au fost adoptate şi, în acelaşi timp, să faci şi alte lucruri care să-ţi dea sistemele peste cap", a spus, la RFI, Ilie Bolojan, citat de Agerpres.

Șeful Guvernului a comentat și tensiunile politice din coaliție, subliniind că scandalurile nu aduc beneficii niciunui partid aflat la guvernare. El a descris sondajele de opinie drept „fotografii de moment”, care nu reflectă neapărat efectele pe termen lung ale măsurilor adoptate.

„Trebuie să fim conştienţi că, atunci când iei măsuri de ajustare, nu trebuie să te aştepţi să-ţi crească încrederea în sondajele de opinie. Trebuie să aştepţi rezultatele, să stabilizezi lucrurile”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat:

„Dacă corectezi nedreptăţile, dacă închidem toate măsurile care înseamnă strângerea curelei şi la stat, la aparatul bugetar, sunt convins că, într-o măsură sau alta, fiecare dintre partide ar putea avea de câştigat, dar cel mai mare câştig va fi al ţării noastre, pentru că va trece prin această situaţie dificilă”.