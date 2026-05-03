Bloomberg: Germania își pregătește infrastructura pentru război. Investiții de miliarde pentru a muta rapid tehnica militară

Germania investește milioane de euro în infrastructura logistică și porturi pentru a se pregăti de un posibil conflict, implicând tot mai mult sectorul privat. Cu toate acestea, colaborarea dintre armată și companii este îngreunată de birocrație și mecanisme de coordonare complicate.

În Bremerhaven, pe coasta germană a Mării Nordului, cel mai mare port auto din Europa trece printr-o modernizare de 1,35 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari). Investiția finanțată de stat nu are scopul de a exporta mai multe vehicule Mercedes-Benz și VW, ci de a consolida cheiurile de încărcare pentru a putea transporta echipamente militare, precum un tanc Leopard de 60 de tone, către viitoare linii de front, scrie Bloomberg.

Inclus în bugetul Germaniei pentru 2026, proiectul face parte dintr-un efort mai amplu al celei mai mari economii din Europa de a se pregăti pentru un posibil război. În cazul în care Europa ar fi atacată, poziția centrală și resursele industriale ale Germaniei o plasează într-un punct strategic pentru a furniza echipamente trupelor.

Însă armata germană nu poate duce singură această sarcină și caută sprijin în sectorul privat pentru a acoperi lipsurile de capacitate. Asta înseamnă apelul la companii precum BLG Logistics, care gestionează mărfuri în Bremerhaven.

Obstacole semnificative

Decizia de a investi în port a fost „un punct de cotitură”, a declarat Matthias Magnor, directorul general al BLG. „În prezent avem discuții foarte pozitive și sperăm să putem face primele investiții semnificative chiar anul acesta.”

Deși companiile sunt dispuse să ofere armatei germane servicii de transport și depozitare, obstacolele sunt semnificative. Pe lângă problemele infrastructurii rutiere și feroviare — aproximativ 5.000 de poduri au nevoie de reparații — Bundeswehr nu este organizată pentru parteneriate public-privat la scara necesară unei mobilizări rapide, în cazul în care un aliat NATO ar fi atacat.

Ca moștenire a celui de-Al Doilea Război Mondial, în Germania structurile civile și militare au fost strict separate. Bundeswehr, de exemplu, are propriul său comandament logistic, iar doar personalul militar poate livra echipamente direct pe câmpul de luptă. Însă aceste limite încep să se estompeze.

„Am pus în mișcare lucruri care reprezintă cu adevărat o schimbare de paradigmă”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, pe 22 aprilie, când a prezentat noua strategie militară a țării. „Trebuie să acceptăm cu toții că pacea și libertatea, prosperitatea și toleranța nu mai pot fi considerate de la sine înțelese, ci trebuie apărate.”

În ciuda intențiilor, drumul este încă lung. Armata germană achiziționează servicii private prin procese complexe, concepute de și pentru armată, greu de înțeles pentru cei din exterior. Instituțiile responsabile nu sunt dispuse să facă schimb de idei sau să ofere informații potențialilor parteneri, parțial pentru a evita favorizarea unui aplicant în detrimentul altuia.

Un exemplu este agenția de achiziții a Bundeswehr, care nu are contact direct cu companiile. Comunicarea are loc exclusiv prin platforme de achiziții, potrivit unui purtător de cuvânt al organizației cunoscută sub acronimul BAAINBw.

Guvernul apelează la firmele civile

Guvernul încearcă să se deschidă mai mult către firmele civile. Modelul este așa-numitul „Plan Operațional pentru Germania”, finalizat în martie 2024. Documentul arată cum actorii privați ar urma să contribuie la apărarea națională și aliată în cazul unui atac, inclusiv prin coordonarea logisticii pentru aprovizionarea a sute de mii de soldați.

Generalii NATO avertizează asupra riscului unui război cu Rusia până în 2029. Europa ar putea fi pregătită abia în 2035

Totuși, planul este clasificat, iar firmele de logistică cunosc doar fragmente din el. Deși precauția poate fi de înțeles, ea îngreunează eforturile companiilor de a înțelege cum pot participa.

Pregătirile Germaniei pentru război înseamnă și multă birocrație: firmele trebuie să transmită informații detaliate despre flote, capacități de depozitare și personal, primind în schimb foarte puțină transparență, potrivit lui Niels Beuck, director adjunct al asociației germane de logistică DSLV.

„Forțele armate caută activ să consolideze cooperarea cu sectorul logistic, iar mulți transportatori sunt interesați să contribuie”, a spus el. „Totuși, domeniul este foarte specializat, iar companiile au nevoie de acces mai bun la informații și contacte pentru a putea participa eficient.”

Pentru companii, preluarea mai multor sarcini ar crește dimensiunea acestei piețe și ar permite armatei, care duce lipsă de personal, să se concentreze pe misiunile sale de bază, a adăugat Beuck.

Invazia în Ucraina a schimba perspectiva asupra apărării

Schimbarea de direcție a început în 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Amenințarea președintelui american Donald Trump de a retrage trupele din Europa a adăugat un sentiment de urgență eforturilor de reînarmare ale Germaniei. Acest lucru a influențat și strategiile companiilor de logistică.

BLG oferise anterior servicii logistice armatei SUA și altor membri NATO, dar activitățile erau sporadice și nu reprezentau un segment principal. De la invazia Rusiei în Ucraina, perspectiva asupra sprijinului pentru Bundeswehr s-a schimbat complet, spune CEO-ul Magnor.

Și compania germană Fiege s-a implicat. Cu 22.000 de angajați și suficient spațiu de depozitare cât pentru peste 600 de terenuri de fotbal, aceasta poate oferi un sprijin important Bundeswehr-ului. Locațiile sale sunt amplasate strategic în apropierea drumurilor principale, porturilor și aeroporturilor, iar compania deține și un departament imobiliar important, cu terenuri pentru dezvoltări viitoare.

2030, termen-limită pentru războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO

„Logistica este crucială”

BLG a întocmit o listă cu ce ar putea oferi într-un scenariu de criză: peste 70 de șoferi de tancuri calificați în Bremerhaven, instruiți pentru operațiunile cu armata SUA, 1.500 de vagoane de tren și șapte terminale fluviale — parcări uriașe care ar putea fi folosite ca zone de concentrare pentru trupe și echipamente.

Fără un proces clar, compania a luat inițiativa și a început să bată la ușile instituțiilor din Berlin. BLG a realizat rapid că Ministerul Apărării funcționează diferit față de mediul de afaceri, iar procedurile rigide sunt mai apreciate decât pragmatismul și dialogul, potrivit lui Magnor.

Totuși, Germania încearcă să faciliteze contactul cu furnizorii comerciali de logistică, iar comunicarea se îmbunătățește. Quaden de la Fiege este convins că sectorul apărării va avea nevoie de capacitatea și know-how-ul companiilor de logistică. În viziunea sa, gestionarea aprovizionării trebuie privită ca parte a unui plan mai amplu.

„Logistica este crucială”, a spus el. „Factorii de decizie strategici — politici și militari — trebuie să știe când are sens să înghețe activitățile de pe linia frontului, care necesită resurse uriașe, pentru a putea totuși să asigure oamenilor pâinea de la magazin.”