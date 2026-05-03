Turiștii din cele mai populare stațiuni din Spania sunt limitați la șase băuturi pe zi la all-inclusive

Autoritățile spaniole aplică reguli stricte privind consumul de alcool în Insulele Baleare, turiștii fiind limitați la doar șase băuturi pe zi în cadrul pachetelor all-inclusive.

Turiștii care călătoresc în Insulele Baleare — Mallorca, Ibiza, Menorca și Formentera — riscă amenzi considerabile, pe măsură ce autoritățile spaniole își intensifică măsurile împotriva petrecerilor excesive, odată cu începutul sezonului estival, scrie Express.

După o creștere a incidentelor provocate de turiști și a episoadelor alimentate de alcool, localnicii au început să organizeze proteste, cerând măsuri împotriva comportamentului zgomotos, creșterii accelerate a chiriilor și supraaglomerării plajelor din ultimii ani.

Ca răspuns, autoritățile spaniole au introdus o serie de restricții privind turiștii și consumul excesiv de alcool, în special în zonele din apropierea stațiunilor Magaluf și San Antonio.

Conform „Decretului pentru turism responsabil” din 2024, consumul de alcool pe stradă este interzis. Încălcarea acestor reguli poate atrage amenzi între 500 și 3.000 de euro, în funcție de gravitatea faptei.

Directorul executiv al companiei John Mason International, Simon Hood, a transmis un avertisment britanicilor care călătoresc în următoarele luni către destinațiile de petrecere din Mallorca și Ibiza. Expertul în turism spune că vizitatorii ar trebui să evite consumul de alcool în spații publice și zgomotul excesiv pe timpul nopții, dacă vor să nu fie sancționați, autoritățile urmând să aplice mai strict legislația pe timpul verii.

El avertizează că autoritățile locale nu vor tolera comportamentul antisocial al turiștilor în lunile următoare, iar sancțiunile pot deveni semnificative pentru cei care încalcă regulile.

Legea din Baleare interzice consumul de alcool pe străzi și pe plaje, iar amenzile variază între 750 de euro (aproximativ 650 de lire) și 3.000 de euro (aproximativ 2.600 de lire) pentru cei care încalcă regulile.

De asemenea, vânzarea alcoolului în magazinele de tip off-licence a fost restricționată, fiind interzisă între orele 21:30 și 08:00 în zonele desemnate, ca măsură suplimentară pentru combaterea consumului pe stradă și a comportamentului antisocial.

„Regulile pot părea stricte, dar scopul lor este să mențină echilibrul între localnici, care își continuă viața de zi cu zi, și turiștii care își petrec vacanța. Dacă ar fi să dau un singur sfat, ar fi acesta: distrați-vă, dar cu măsură”, a spus Simon.