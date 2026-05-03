„O mare oportunitate pentru țară”. Momentul în care un avion American Airlines aterizează în Venezuela după aproape 7 ani

Un avion comercial de pasageri din Statele Unite a aterizat joi în Venezuela pentru prima dată după șapte ani, în contextul în care cele două țări reiau treptat relațiile economice, după înlăturarea de la putere a lui Nicolas Maduro, relatează CNN.

Zborul American Airlines a durat puțin sub trei ore - plecând din Miami la ora 10:26 (ora Coastei de Est a SUA) și aterizând în jurul orei 13:15 (ora locală) pe Aeroportul Internațional Simón Bolívar, situat lângă Caracas. Avionul s-a întors ulterior în aceeași zi la Miami.

Compania aeriană a anunțat că este primul operator american care reia un serviciu zilnic către Venezuela, folosind o aeronavă Embraer 175 cu două clase, operată de Envoy, subsidiara sa.

Atmosferă festivă

Înainte de decolare, atmosfera de pe Aeroportul Internațional Miami a fost una festivă: muzică, mâncăruri tradiționale venezuelene precum arepas și baloane în culorile drapelului venezuelean au fost pregătite la poarta de îmbarcare.

Un angajat TSA a reacționat surprins la destinația unui pasager: „Caracas? Nu am mai văzut această destinație de mult timp.”

La bord, aproximativ două treimi dintre locuri au fost ocupate, din cauza restricțiilor de greutate, majoritatea pasagerilor fiind jurnaliști și oficiali.

Și la sosirea în Venezuela, atmosfera a fost una festivă: pe aeroport, un saxofonist a interpretat „Theme from New York, New York”.

Emoție și povești

Pentru mulți pasageri, reluarea zborurilor directe are o încărcătură emoțională puternică.

Ricardo Mariani a declarat pentru CNN că se întoarce cu zborul American Airlines înapoi la Miami pentru a participa la absolvirea fiicei sale și pentru un control medical. „Este o oportunitate importantă pentru țară, pentru noi toți. Înainte, putea dura o zi întreagă, cu mai multe escale.”

Mariani a adăugat că escalele anterioare erau riscante din cauza unei afecțiuni de vedere și că aștepta acest zbor „de ani de zile”.

Bárbara Centeno, o venezueleancă stabilită în Florida de șapte ani, a descris momentul drept unul încărcat de emoție „Rudele mele vor avea acum ocazia să zboare direct și să petreacă mai mult timp împreună, în loc să piardă ore întregi pentru conexiuni.”

Lenard Ochoa, care nu s-a mai întors în Venezuela de 18 ani, a spus că intenționează să călătorească frecvent: „Vreau să descopăr locuri pe care nu le-am văzut nici când locuiam acolo. Să îmi văd familia – nepoți, unchi, mătuși, părinți… două ore și jumătate până în Venezuela sunt neprețuite.”

Costuri

Prețurile biletelor variază în funcție de perioadă și tipul de tarif. O căutare pe site-ul American Airlines arată că un zbor dus-întors Miami–Caracas, la începutul lunii mai, cu întoarcere la finalul lunii, depășește 1.000 de dolari.

Totuși, unii venezueleni ar putea întâmpina dificultăți în a beneficia de aceste zboruri, din cauza accesului limitat la pașapoarte și vize, în contextul în care Venezuela nu mai are consulat funcțional în Statele Unite.

Context politic și diplomatic

Reluarea zborurilor are loc pe fondul normalizării treptate a relațiilor dintre Washington și Caracas. SUA și-au retras diplomații din Venezuela în 2019, după ruptura diplomatică legată de recunoașterea liderului opoziției Juan Guaidó ca președinte interimar.

În martie, Statele Unite au anunțat reluarea oficială a operațiunilor ambasadei din Caracas.

SUA au ridicat interdicția privind zborurile de pasageri și cargo către Venezuela,după ce autoritățile americane au concluzionat că „situația din Venezuela nu mai amenință siguranța pasagerilor, aeronavelor și echipajelor”.

De la înlăturarea lui Maduro, guvernul interimar condus de Delcy Rodríguez a adoptat mai multe reforme economice și politice, inclusiv o lege care a dus la eliberarea în masă a unor deținuți politici și măsuri care facilitează investițiile străine în sectorul petrolier.

În același timp, sancțiunile americane au fost relaxate treptat, facilitând o mai mare integrare economică și creșterea veniturilor în valută.

Autoritățile americane au descris reluarea zborului drept un pas important pentru economie. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că este un „moment crucial” în consolidarea relațiilor bilaterale și a menționat că se analizează extinderea numărului de curse în viitor.

Guvernul venezuelean, prin ministrul Transporturilor Jacqueline Faría, a transmis că țara este pregătită să primească turiști americani și speră să servească 100.000 de pasageri anual.

Casa Albă a marcat evenimentul printr-o imagine animată cu un avion deasupra unor repere celebre din Venezuela.

Diaspora și perspective

Potrivit Migration Policy Institute, aproximativ 764.000 de venezueleni trăiau în Statele Unite la mijlocul anului 2024.

Antreprenoarea venezueleano-americană Liz Rebecca Alarcón a salutat reluarea zborurilor: „Orice lucru care apropie diaspora de oamenii din Venezuela este o veste bună. Sper ca prețurile să fie accesibile și ca aceste schimbări să facă parte din tranziția democratică pe care ne-o dorim cu toții.”

Totuși, viitorul politic rămâne incert. Opoziția venezueleană susține că este pregătită pentru eventuale alegeri, iar lidera opoziției María Corina Machado a declarat recent că ar candida la președinție dacă s-ar organiza un scrutin: „Cu siguranță, mă voi oferi… pentru ca poporul venezuelean să poată alege liber ceea ce își dorește.”

În luna ianuarie, Statele Unite au prezentat Venezuelei un plan în trei etape menit să asigure stabilizarea, redresarea și o tranziție democratică în țară.

În schimb, oficiali ai guvernului interimar susțin că alegerile vor avea loc „când va fi momentul”, fără un calendar clar stabilit.

„Alegerile vor avea loc când vor avea loc, iar în acea zi forțele revoluționare vor fi pregătite să câștige, așa cum am câștigat întotdeauna”, a declarat ministrul de Interne, Diosdado Cabello, la începutul acestei luni.