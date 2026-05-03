search
Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Cât de greu este, de fapt, să scoți România din Uniunea Europeană? Procedura legală și sondajele care spulberă mitul Roexit

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În contextul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan și al tensiunilor crescute de pe scena politică, spectrul unui „Roexit” a revenit în centrul dezbaterilor publice, stârnind îngrijorări inclusiv la nivelul Parlamentului European. Cu toate acestea, dincolo de retorica de campanie și de avertismentele liderilor externi, specialiștii în politică externă demontează scenariul unei rupturi de Bruxelles. Analiza mecanismelor juridice complexe, a sondajelor de opinie și a intereselor economice pragmatice arată că drumul României rămâne strâns legat de Uniunea Europeană, indiferent de reconfigurările de putere de la București.

Miting pro-Europa din 15 martie 2025 în București FOTO Shutterstock
Miting pro-Europa din 15 martie 2025 în București FOTO Shutterstock

„Adevărul” a stat de vorbă cu analistul de politică externă, Cristian Barna, care spune că escaladarea discursului public este departe de a fi una cu consecințe reale, în toate scenariile analizate. În schimb, declarațiile politice legate de pericolul unei alianțe a PSD cu AUR sunt din ce în ce mai frecvente.

„Este o exagerare. Eu cred că sunt aici două paliere. Odată palierul ăsta, care e neserios de tot, adică ideea de a fi un Roexit din partea română este, din punctul meu de vedere, o idee care nu se va materializa având vedere actuala coloratură politică sau actuala, să spunem, împărțire politică. PSD-ul nu va face niciodată chestia aceasta, un astfel de scenariu, pentru că PSD-ul a înțeles foarte bine care sunt avantajele generate de prezența în Uniunea Europeană și de fondurile la care avem acces și la modul în care acești bani sunt injectați în economia românească.”, spune Cristian Barna.

Care ar fi procedura pentru ca un astfel de demers să fie transpus în realitate?

Pentru ca, în România, să se decidă ieșirea din UE ar trebui un consens național la nivel de populație, dar și unul politic la nivel de Parlament. Parlamentul votează inițierea unui referendum național care, mai apoi, stabilește ieșirea din forurile UE.

Ne uităm clar la sondajele care vorbesc despre rolul și locul României în Uniunea Europeană și nu cred că avem decât procente de majoritate de-a lungul timpului cu privire la prezența României în UE. Odată parlamentul trebuie să ia decizia dacă vor să organizeze acest referendum și pentru asta trebuie să existe voturile necesare pentru organizarea referendumului și după aceea, efectiv, organizarea referendumului care este voința poporului și doar în acest fel se poate realiza un Roexit, așa cum a fost și accesul în Uniunea Europeană.”

Drepturile omului în Ungaria Foto: Shutterstock
Drepturile omului în Ungaria Foto: Shutterstock

De unde vin temerile din partea liderilor din Uniunea Europeană?

Chiar dacă un demers precum Roexit este puțin probabil, politicienii și presa din străinătate urmăresc situația din România din alte considerente. O schimbare a forțelor de putere din țară ar putea atrage consecințe la nivelul deciziilor luate în Parlamentul European.

„Se uită foarte mult la exemplul Ungariei, la exemplul Slovaciei. Toate aceste exemple vin să vorbească doar în principal despre respectarea democrației și a drepturilor omului.

Sunt singurele elemente care ar putea să aducă o discuție despre îndepărtarea sau o procedură de infringement în adresa României, din partea Uniunii Europene. Deci este clar, singura amenințare reală pentru ca România să aibă de suferit în ceea ce înseamnă prezența în Uniunea Europeană și în forurile de decizie, sunt aceleași pe care le-am auzit cu privire la Ungaria, cel mai concret în ultimii ani. Adică, faptul că le-au blocat banii din PNRR, faptul că le-au blocat altfel de fonduri structurale, s-a discutat despre faptul că nu ar trebui să mai aibă drept de vot pe anumite probleme din cauza blocajului, știm, ajutorul pentru Ucraina și așa mai departe.

Și atunci singurul exemplu concludent pe care îl putem avea și pentru, un posibil drum al României într-o direcție non-europeană, este legat mai curând de o opțiune, într-adevăr a spectrului politic românesc, puțin probabil. Dacă mă întrebați, nici AUR nu va face acest lucru. Adică nici AUR nu cred că ar vrea să facă acest lucru. Atunci când ne uităm, și acum, nu are genul acesta de discurs Roexit, adică nu i-am auzit, nici un tip de lider politic.”

Consecința mesajelor anti europene ale fostului prim-ministru Viktor Orban a fost blocarea fondurilor de care Ungaria a beneficiat, dar în niciun caz excluderea sau retragerea din UE.

„Exemplele cele mai comune le putem avea din Ungaria, unde într-adevăr există acele derapaje legate de libertatea presei, a ONG-urilor, a modalităților în care, să spunem, locul democratic a încercat să fie corupt, de către Victor Orban. Și  bineînțeles modul în care toate acestea au fost elemente care au dus la activarea unor instrumente din partea UE, care au fost, cele pe care le știm, doar blocarea unor fonduri. A fost cel mai dur instrument al UE.”, spune analistul.

Cristian Barna, analist de politică externă Foto: Vocea Basasarabiei
Cristian Barna, analist de politică externă Foto: Vocea Basasarabiei

Pierderea banilor din PNRR, un alt palier al „pericolelor iminente”

Faptul că în săptămânile următoare agenda publică va fi ocupată cu moțiunea de cenzură și crearea unei noi coaliții de guvernare, pune sub semnul întrebării îndeplinirea jaloanelor pe care România și le-a asumat pentru alocările din PNRR. Președintele Nicușor Dan a dat asigurări că există un consens pe partea aceasta de adoptare a legislației, dar timpul scurt până la finele lunii august ar putea bloca anumite proiecte. Nu este însă pentru prima dată când guvernanții ar putea renunța la anumite alocări sau ar putea renegocia sume în funcție de obiectivele îndeplinite. 

Noi ni le-am sumat, ar mai fi nouă legi de dat, nu este vina UE pentru că noi nu am respectat un calendar sau am propus un calendar ambițios. Cine îi oprea când nu erau încă certați și aveau consens? 

De ce nu cerem eliminarea unor jaloane, se pot cere. Faptul că ne aflăm într-o criză politică ar putea crea loc pentru o astfel de negociere. Există precedent. Dar în cazul de față nu mai sunt mari șanse dacă avem legi de adoptat în guvern și noi ne îndreptăm spre moțiune de cenzură și un nou Guvern.”, spune Cristian Barna. 

România a avut mecanisme de verificare în cazul problemelor din justiție, MCV, dar niciodată nu s-a ajuns la situații extreme. Procentele partidelor care au discursuri anti-UE nu arată că liderii unui nou guvern se vor confrunta cu un curent anti european care să producă consecințe. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
digi24.ro
image
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
De ce ajunge un blindat Lynx la peste 11 milioane de euro bucata. Modelul românesc, analizat atent de Ucraina
gandul.ro
image
Ce mănâncă familiile cu longevitate ridicată, potrivit unui nou studiu
mediafax.ro
image
Chinul prin care a trecut Cătălin Cîrjan când a stat un an și jumătate accidentat: „Corpul nu a acceptat operația, îmi tot ieșeau firele din picior!”
fanatik.ro
image
Ce pensionari pot primi mai mulți bani la pensie dacă pot dovedi o perioadă ignorată la recalculare
libertatea.ro
image
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a câștigat 6 milioane de euro la loto a ajuns în scurt timp să aibă datorii de 150.000 de euro
antena3.ro
image
Bancherul care a administrat în ultimul deceniu miliardele de euro ale românilor dintr-o bancă elveţiană a plecat
zf.ro
image
Ultima zi de minivacanță vine cu temperaturi scăzute. Termometrele nu trec de 12 grade la Poiana Brașov
observatornews.ro
image
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
cancan.ro
image
În ce condiții stagiul militar poate fi considerat perioadă contributivă la pensie? Se pot da bani în plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Topul celor mai scumpe oraşe din lume în 2026. Primele sunt chiar din aceeaşi ţară
playtech.ro
image
Afacerea în care s-a implicat soția lui Cristi Manea. Frumoasa Irina a câștigat inimile oamenilor
fanatik.ro
image
Dieteticienii spun că regula 30-30-3 pentru sănătatea intestinului îți poate îmbunătăți digestia. Cum funcționează
ziare.com
image
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Motivul pentru care nu poartă Donald Trump vestă anti-glonț. Răspunsul președintelui SUA a uimit pe toată lumea VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Chinurile inimaginabile trăite de Zoe Rădulescu, copilul născut în temnițele Securității și soacra lui Eugen Sechila, apropiatul lui Călin Georgescu. O viață începută în iadul comunist
actualitate.net
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare
click.ro
image
Afacerea inedită cu care a dat lovitura o familie din Bihor: „Am observat o nișă în România”
click.ro
image
Au cucerit și ultimul trofeu care le lipsea! Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni europeni la Mallorca
click.ro
Prințesa Charlotte cu Otto și Orla Instagram (1) jpg
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte
okmagazine.ro
elizabeth taylor jpeg
Desertul preferat al lui Elizabeth Taylor nu e deloc pentru toate gusturile
clickpentrufemei.ro
Tancuri sovietice, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial (© Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost provocată și de tancurile sovietice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
image
Doliu în lumea sportului: Alex Zanardi a murit la 59 de ani. Povestea uluitoare de viață a pilotului care și-a pierdut ambele picioare

OK! Magazine

image
Cel mai nou membru al familiei de Wales apare în clipul aniversar al Prințesei Charlotte

Click! Pentru femei

image
Te simți obosită sau plină de energie? Află ce spune testul de personalitate despre tine!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață