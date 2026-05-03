Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Inter pregătește fiesta: surpriză mare pentru fanii milanezi. Locația splendidă aleasă de club pentru celebrarea celui de-al 21-lea titlu

Inter Milano are șansa de a deveni campioană în Italia, cu trei etape mai devreme de finalul stagiunii curente. Formația pregătită de Cristi Chivu are nevoie de cel puțin un singur punct din confruntarea cu Parma, programată în această seară, de la ora 21.45.

Cristi Chivu Foto/EPA
Celebrarea titlului va fi una de zile mari. Tehnicianul român, Cristi Chivu, împreună cu elevii săi, vor face turul orașului cu autocarul descoperit, spre bucuria fanilor. Însă clubul pregătește o supriză și mai mare pentru suporterii milanezilor, gruparea urmând să se prezinte în Piața Domului, la finalul partidei cu Parma.

La adresa Piața Domului 21 se află un local foarte cunoscut printre fanii lui Inter, un lounge bar și restaurant care se transformă adesea și în spațiu de petrecere. Locul este apreciat mai ales pentru priveliștea amplă asupra centrului orașului, motiv pentru care suporterii sunt așteptați să se adune în număr mare pentru eventualele celebrări.

Fanii, nemulțumiți de prețurile biletelor

Fanii grupării Inter Milano au transmis mesaje de nemulțumire pe rețelele de socializare, întrucât prețul biletelor pentru partida directă cu Parma a fost mai mare decât cel preconizat inițial. 

Întrucât Parma a decis să nu vândă toate tichetele disponibile, Inter a luat decizia de a deschide și inelul 3 albastru pentru suporterii formației milaneze, chiar dacă zona este destinată, de obicei, suporterilor rivalei.

„Va fi un meci în care cu toții avem o mare determinare!”

Îmi imaginez că și Cristi Chivu este concentrat să muncească cât mai bine posibil, mă bucur pentru el ,chiar dacă nu-l cunosc, pentru ceea ce realizează la Inter. Va fi un meci în care cu toții avem o mare determinare de a aduce acasă rezultatul, pentru ei este un meci special, dar pentru noi este oportunitatea de a juca pe San Siro împotriva unei echipe de acest nivel și de a fi noi înșine într-un context de top, pentru a crește și a ne arăta nivelul!”, a admis Carlos Cuesta, antrenor Parma.

Cristi Chivu a ales să nu se prezinte în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Parma, cu scopul de a nu-și deruta jucătorii, păstrând atmosfera de concentrare în vestiar.

