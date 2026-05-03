Video Derapaj verbal al unui pieton oprit de un polițist pe breteaua A1: „Mai, drogatule, știi cu cine vorbești?”

Un incident aparent banal petrecut lângă Pitești, pe breteaua Autostrăzii A1, a degenerat într-un scandal atât în stradă, cât și pe rețelele sociale, după ce un pieton care nu avea voie să circule pe acolo a fost oprit şi legitimat de un poliţist.

Sursă video: Facebook/Marian Gheorghe

Incidentul a avut loc sâmbătă, 2 mai, pe breteaua de acces către Autostrada A1 București–Râmnicu Vâlcea, în zona kilometrului 115, în apropiere de Pitești, atunci când un bărbat de 42 de ani din județul Argeș a fost observat de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrăzi deplasându-se pe jos într-un sector de drum în care accesul pietonilor este interzis.

Unul dintre poliţişti a intervenit, oprindu-l pe bărbat şi cerându-i să se legitimeze, ocazie cu care s-a stabilit că acesta se numeşte Marian Gheorghe, are 42 de ani şi este originar din comuna argeşeană Bogaţi.

În timpul verificărilor, Marian Gheorghe şi-a manifestat nemulţumirea printr-un atac verbal extrem de dur la adresa poliţistului, în timp ce filma „abuzul” la care este supus.

„Ce pieton, măi drogatule? Știi cu cine vorbești? Păi, cum adică, faci abuz, acum, ce faci? Cu cine vorbești tu, aici? Cu ce drept mă legitimezi tu, când n-ai voie aici să oprești, doar să dirijezi.

Cum în calitate de pieton? Hai zi-mi și mie cu cine vorbești aici?”, s-a dezlănţuit Marian Gheorghe, cunoscut pe reţelele sociale locale pentru numeroasele lui postări virulente la adresa autorităţilor din Argeş.

În cele din urmă, bărbatul s-a ales cu două amenzi: una pentru faptul că circula într-o zonă în care este interzis accesul pietonilor, iar cealaltă pentru injuriile aduse poliţistului.

Imaginile distribuite de el, intens comentate, au fost preluate de presa argeşeană, ceea ce l-a determinat pe bărbat să ceară un drept la replică, în care a susţinut în continuare că este victima unui abuz din partea Poliţiei. În paralel, a continuat să distribuie pe contul său de Facebook postări greu de înţeles, dată fiind exprimarea alambicată, în care se s-a dezlănţuit împotriva poliţiei, dar şi a presei care, în opinia sa, dezinformează, prin deformarea realităţii.