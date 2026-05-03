Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Video Ucrainenii au lansat cel mai mare atac de până acum asupra portului Primorsk de la Marea Baltică

Război în Ucraina
Regiunea Leningrad din nord-vestul Rusiei a fost ținta unuia dintre cele mai ample atacuri cu drone din ultimele luni, după un atac în noaptea de sâmbătă spre duminică care a vizat în special portul Primorsk, relatează presa ucraineană.

Incendii în zona portului Primorsk după un atac cu drone FOTO X
Autoritățile locale au raportat inițial interceptarea a 35 de drone, însă bilanțul a crescut ulterior la peste 60, pe măsură ce atacul a continuat pe parcursul nopții, până în zorii zilei.

Robert „Magyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, a scris pe Telegram că a fost derulată o operațiune coordonată împotriva unor terminale strategice de încărcare a petrolului rusesc, inclusiv în zona portului Primorsk. Acesta a precizat că au fost lovite și sisteme de apărare aeriană, stații radar, puncte temporare de dislocare a trupelor și sisteme de monitorizare aeriană.

Guvernatorul regiunii, Alexander Drozdenko, a declarat că principala țintă a atacului a fost portul comercial Primorsk, un punct strategic pentru exporturile energetice ale Rusiei la Marea Baltică. În urma loviturilor, un incendiu a izbucnit în zona portuară, însă oficialul rus a susținut că acesta a fost stins rapid și nu s-au produs scurgeri de petrol.

Cu toate acestea, informații neoficiale și analize realizate de experți OSINT indică faptul că un terminal de încărcare a petrolului ar fi putut fi avariat. Mai mult, unele evaluări sugerează că incendiul ar fi fost provocat de lovirea unui sistem de apărare antiaeriană de tip „Pantsir”, amplasat în zonă pentru protecția infrastructurii critice din zonă.

Imagini satelitare și datele sistemului NASA FIRMS au indicat prezența unor focare de incendiu în zona portului.

Atacul a afectat traficul aerian din regiune. Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg a activat planul de urgență „Carpet”, suspendând toate sosirile și plecările de zboruri pentru cel puțin cinci ore, în contextul amenințării aeriene persistente.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în cursul nopții, forțele sale au interceptat în total 334 de drone deasupra a 16 regiuni diferite.

Atacul face parte dintr-o campanie mai amplă desfășurată de Ucraina, care vizează infrastructura energetică și logistică a Rusiei. În ultimele luni, forțele ucrainene au lovit în repetate rânduri hub-uri de export din Marea Baltică, precum terminalele Ust-Luga și Vysotsk, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din sectorul energetic.

În aprilie, Statul Major al Ucrainei a confirmat mai multe atacuri reușite asupra unor rafinării și stații de pompare, în adâncimea teritoriului rus, în măsura în care acestea sunt considerate componente critice în lanțul de aprovizionare al armatei ruse. 

Prin porturile Primorsk și Ust-Luga trec aproximativ 44% din exporturile de petrol ale Rusiei, Primorsk fiind un punct esențial pentru transportul țițeiului Urals și al motorinei de calitate superioară.

Potrivit Bloomberg, atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești au ajuns în aprilie la cel mai ridicat nivel din decembrie 2025. Cel puțin 21 de lovituri au vizat rafinării, terminale de export și conducte, nouă rafinării fiind lovite într-o singură lună - cel mai mare număr de atacuri de la începutul anului.

