Secretara primarului Mihai Chirica, plătită mai mult decât edilul. Spor de 50% pentru proiecte europene inexistente și peste 4.400 euro lunar în 2024

Scandal financiar la Primăria Iași. Ioana Turtă, secretara primarului Mihai Chirica, a încasat în 2024 venituri medii de 22.237 lei net/lună (aproximativ 4.447 euro), depășindu-l chiar pe edil, care primește 19.073 lei net. Suma include un spor de 50% pentru proiecte europene, deși municipiul nu a atras fonduri UE anul trecut, precum și indemnizații consistente pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație (CA) al societății Servicii Publice Iași (SPI).

Potrivit declarației de avere, analizată de ReporterIS, Ioana Turtă a încasat în 2024 suma de 130.003 lei doar de la SPI (10.833 lei/lună), deși atribuțiile sale în CA presupun, în medie, participarea la o ședință lunară ce durează aproximativ o oră – uneori chiar 15 minute.

În total, în patru ani de mandat, aceasta ar putea obține peste 85.000 euro net.

Pe lângă această indemnizație, Ioana Turtă primește 11.400 lei net/lună ca secretară a primarului, inclusiv sporul pentru proiecte europene.

Bonusuri generoase și ședinte scurte

În 2024, Consiliul de Administrație al SPI a aprobat plăți de aproape 200.000 euro pentru „componente variabile” și bonusuri de performanță aferente anului 2023, precum și prime pentru angajați de Paște și fonduri de protocol pentru 1 Mai.

Deși o lege de austeritate a eliminat aceste bonusuri la nivel național, membrii CA de la Servicii Publice au solicitat și obținut majorarea indemnizației fixe de la 5.896 lei la 8.901 lei net lunar, pentru a compensa pierderea beneficiilor suplimentare.

Indemnizațiile, vizate de măsuri fiscale

Guvernul ia în calcul limitarea acestor sume printr-un pachet fiscal aflat în pregătire. Propunerea vizează plafonarea indemnizațiilor la două salarii medii pe ramură, ceea ce ar însemna aproximativ 6.000 lei net lunar pentru SPI.

Ioana Turtă nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația, iar directorul SPI, Laurențiu Ivan, a refuzat de asemenea să ofere explicații, scrie ReporterIS.