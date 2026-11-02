Scandal în Parlament pe tema schimbării denumirii stațiunii Balvanyos. Dan Tănasă, replici dure către UDMR. Reacția lui Kelemen Hunor

Proiectul de lege privind schimbarea denumirii localității Băile Balvanyos în „Bălvăniș” a provocat dezbateri aprinse în Camera Deputaților, luni, 2 noiembrie, între deputatul AUR Dan Tănasă și reprezentanții UDMR.

Dan Tănasă Foto: facebook

Este vorba despre o propunere legislativă care vizează modificarea mai multor acte normative referitoare la zonele protejate, dezvoltarea turismului și criteriile de atestare a stațiunilor turistice. Printre prevederi se află și schimbarea denumirii localității Balvanyos în „Bălvăniș”.

Potrivit site-ului Camerei Deputaților, proiectul legislativ a fost depus inițial la Senat, unde a fost respins în 2024, fiind ulterior înaintat Camerei Deputaților, în 2025. Luni, 2 noiembrie, inițiativa a fost înscrisă pe ordinea de zi a plenului.

„Îi rog pe liderii de la PNL și de la PSD să fie un pic atenți, pentru că de la USR și de la UDMR chiar nu am absolut nicio așteptare.

Proiectul se referă, cu precizie, la schimbarea denumirii stațiunii Băile Bálványos din județul Covasna, o stațiune care utilizează în momentul acesta, deci un UAT din România care utilizează o denumire exclusiv în maghiară.

Colegii noștri din legislatura trecută au inițiat un proiect de lege prin care să atribuim, să dăm unei UAT din România o denumire în limba oficială de stat, limba română, pentru că ea circulă acum în limba maghiară”, a transmis deputatul AUR la tribuna Parlamentului.

Acesta consideră că păstrarea denumirii în limba maghiară reprezintă o chestiune „halucinantă, șocantă, pentru că vorbim totuși de un UAT din România, iar la baza acestei propuneri legislative stă o adresă oficială a Academiei Române.”

„Deci nu este opinia noastră, a celor de la AUR, e opinia Academiei Române, care spune într-o adresă oficială comunicată senatorului AUR, Ionuț Neagu, faptul că propunerea de a da sau de a reda acestei localități și un nume românesc, în cazul de față Bălvăniș, cu accentul specific limbii române, și nu limbii maghiare, este corectă și recomandăm Parlamentului României să o pună în aplicare.

Nu are rost să ne încurcăm în savante excursuri filologice, regula este clară: fiecare localitate din România trebuie să aibă nume adecvate în limba română.”

Dan Tănasă le-a cerut parlamentarilor PNL și PSD să susțină schimbarea denumirii localității, argumentând că documentele oficiale ale statului român ar trebui să folosească un nume în limba română, nu exclusiv în limba maghiară.

„Acest nume a supraviețuit Imperiului Austro-Ungar”

Miklós Zoltán, deputat UDMR de Covasna, județul în care se află localitatea Băile Balvanyos, a spus că numele „a supraviețuit Imperiului Austro-Ungar, celor două Războaie Mondiale, chiar și regimului lui Ceaușescu.”

„Iată că naționalismul AUR merge chiar mai departe decât cel al regimului comunist. Vrea să șteargă acest nume de pe hartă. Dintre toate problemele României, cei opt parlamentari AUR au găsit una cu adevărat urgentă: schimbarea numelui Bálványos în Bălbăniș.

Dragi colegi, Bálványos nu este un nume apărut ieri. El vine de la Cetatea Bálványos, una dintre cele mai vechi fortificații din Transilvania, menționată documentar încă din 1311 și legată de istoria familiei nobiliare secuiești Apor.

Numele său, provenit din cuvântul maghiar „Bálvány”, păstrează memoria unei istorii de secole. Ce vă deranjează așa de mult? Faptul că este un nume de origine maghiară?”

Acesta a criticat inițiativa AUR, pe care o consideră o manifestare a naționalismului și o încercare de ștergere a identității maghiare din Transilvania.

Deputatul UDMR a susținut că schimbarea numelor de origine maghiară nu îi face pe români „mai români”.

„Iar voi, cei care nu împărtășiți această atitudine și care respectați diversitatea, sunteți întotdeauna bineveniți la Bálványos, unul dintre cele mai frumoase locuri din Ținutul Secuiesc și din județul Covasna. Vă așteptăm cu drag.

Vă cer, așadar, un raport de respingere, iar vouă, reprezentanților AUR, vă spun doar atât: lăsați istoria în pace și ocupați-vă de problemele reale ale României!”

Tănasă: „Punem Bălvăniș și dedesubt punem Balvanyos”

Deputatul AUR a revenit ulterior, afirmând că legea urmărește respectarea limbii române ca limbă oficială în documentele administrative, oferind drept exemple denumirile românești ale orașelor Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, în locul variantelor maghiare.

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„Da, domnule, îi spune Miercurea Ciuc în sistemul administrativ românesc. Iar această propunere legislativă, domnule, nu vrea să dea nimic la o parte. Am înțeles, rămâneți cu Balvanyos, sigur că da, nicio problemă, rămâneți cu numele ăsta.

Noi spunem doar că sistemul administrativ românesc trebuie să respecte limba oficială de stat. Și, iertați-mă, aici am greșit. Academia Română spune frumos, sub semnătura fostului președinte Ioan-Aurel Pop: «Regula este foarte clară: fiecare localitate din România trebuie să aibă nume adecvate în limba română, scrise după specificul acestei limbi»

Atâta tot: punem Bălvăniș și dedesubt punem Balvanyos.”

Kelemen Hunor: „fericirea lor stă în denumerea localității Balvanyos”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a criticat inițiativa legislativă, afirmând că „fericirea lor stă în denumerea localității Balvanyos”, și a acuzat AUR că și-a păstrat orientarea naționalistă de la intrarea în Parlament.

Kelemen Hunor Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

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„Pentru ei e o miză. Probabil, nu știu, fiindcă ei nu suportă nimic din ceea ce nu intră în tiparul lor despre România, despre românii”, a spus acesta la Euronews.

Liderul UDMR a mai spus că nu observă o schimbare semnificativă în comportamentul formațiunii.

„Deci, din acest punct de vedere, acea melonizare, despre care toți au vorbit, că AUR se va meloniza, nu prea a ieșit.”

Kelemen Hunor s-a declarat convins că propunerea de redenumire nu va întruni voturile necesare pentru adoptare.

„Deci, atâta putem spune, nu va trece de Parlament, fiindcă, în Parlament, majoritatea nu cred că va fi de acord cu o astfel de inițiativă, care nu aduce nimic în plus, dar lovește în comunitatea maghiară, în primul rând. Nici măcar pe Ceaușescu nu i-a deranjat denumirea Balvanyos și nu poate fi tradus Bălvăniș.”

Liderul UDMR a explicat că schimbarea denumirilor poate afecta identitatea oamenilor, amintind că funcționarii de la primărie au încercat să găsească o traducere în română pentru prenumele său, Hunor, atunci când tatăl său a mers să-i înregistreze nașterea.

„Și au zis, dar cum se traduce? Nu se poate traduce. Atunci nu e bine. Ba da, e bine. Și a rămas așa, nu se poate traduce. Nici Balvanyos nu se poate traduce.”