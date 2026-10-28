 George Simion cere anchetă parlamentară privind lucrătorii din afara UE: „Vedem din ce în ce mai mulţi muncitori din ţări terţe” | adevarul.ro
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George Simion cere anchetă parlamentară privind lucrătorii din afara UE: „Vedem din ce în ce mai mulţi muncitori din ţări terţe”

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George Simion, președintele AUR, cere înființarea unei comisii de anchetă în Camera Deputaților pentru verificarea modului în care sunt aduși muncitori din state din afara Uniunii Europene în România. Liderul formațiunii leagă subiectul de problemele economice și sociale din regiunile mai puțin dezvoltate ale țării și de exodul forței de muncă românești către Occident.

George Simion, liderul AUR
George Simion, liderul AUR Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Milioane de români sunt nevoiți să muncească în străinătate, în timp ce România aduce tot mai mulți muncitori din afara Uniunii Europene, iar guvernanții nu le oferă propriilor cetățeni salarii și condiții decente de muncă acasă”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a AUR, care însoțește discursul video al lui George Simion pe această temă.

Liderul AUR a anunțat miercuri, la Camera Deputaților, că partidul său pregătește o strategie care va cuprinde măsuri pentru reducerea decalajelor dintre diferitele regiuni ale țării.

„Având în vedere disparităţile sociale, unele dintre cele mai mari la nivelul Uniunii Europene (...), noi vom veni cu o strategie de Ziua Naţională, pe 1 decembrie, strategie numită `A doua unire a românilor`, un set de măsuri concrete pentru anii 2028-2040 pentru a elimina din aceste disparităţi sociale”, a declarat liderul AUR.

Simion a susținut că una dintre problemele care trebuie analizate este creșterea numărului de muncitori proveniți din afara Uniunii Europene, în contextul în care milioane de români lucrează în alte state europene.

„Tocmai a vorbit mai devreme colegul meu, Dan Tănasă, care, aparent, nu e acoperit de aceeaşi imunitate parlamentară pe care o au şi restul colegilor. Aducem, inclusiv în regiuni sărace din România, muncitori din ţări terţe. Am cerut în Biroul Permanent şi în Camera Deputaţilor, o comisie de anchetă a acestor nereguli. Vedem din ce în ce mai mulţi muncitori din ţări terţe, un lucru nefiresc, având în vedere că avem peste şase milioane de români care lucrează în vestul Europei”, a afirmat președintele AUR.

Simion a mai afirmat că, atunci când este discutată funcționarea statului român, trebuie avute în vedere și „gravele probleme care există inclusiv şi din acest punct de vedere la nivelul justiţiei din România”.

Amintim că deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzat de incitare la violență, ură sau discriminare împotriva lucrătorilor străini din România, proveniți din Asia și Africa. Dosarul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în primă instanță.  

Potrivit procurorilor, acuzațiile vizează un mesaj publicat de politician pe o platformă de socializare la 19 august 2025. Anchetatorii susțin că, prin această postare, Dan Tănasă ar fi îndemnat publicul la ură și discriminare față de lucrătorii proveniți din Asia și Africa, făcând referire la rasă, naționalitate, etnie și religie.

În centrul dosarului se află un mesaj în care deputatul le cerea utilizatorilor să refuze comenzile care nu sunt livrate de români și critica recrutarea muncitorilor din afara țării.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, se arată în mesajul citat de procurori.

Postarea continua cu referiri la imigrație și la ceea ce politicianul descria drept extinderea influenței islamiste în Occident. În același mesaj, acesta afirma: „Eu nu vreau așa ceva în România!”.

Procurorii consideră că mesajul a vizat public lucrătorii din România proveniți din Asia și Africa, pe care i-ar fi asociat unor criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

În rechizitoriu, anchetatorii subliniază că actele de discriminare pot afecta grav relațiile dintre cetățeni, întrucât acestea ar trebui să se bazeze pe respect reciproc.

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