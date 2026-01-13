search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Scandal în Guvern după semnarea acordului Mercosur. Lipsesc avizele-cheie de la ministerele Justiției şi Agriculturii

Publicat:

Acordul comercial UE-Mercosur a declanșat tensiuni majore în Guvernul Bolojan, după ce s-a aflat că documentul nu a fost avizat de Ministerele Justiției și Agriculturii și nu a fost discutat în coaliția de guvernare.

Fermierii europeni protestează împotriva măsurilor UE. FOTO: arhivă
Fermierii europeni protestează împotriva măsurilor UE. FOTO: arhivă

Aprobarea acordului comercial UE-Mercosur de către statele membre ale Uniunii Europene a generat un scandal politic în Guvernul condus de Ilie Bolojan. România a votat în favoarea documentului în Consiliul UE, însă ulterior a ieșit la iveală că acordul nu a fost avizat de Ministerul Justiției și nici de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar decizia nu a fost discutată în coaliția de guvernare PSD–PNL–USR–UDMR.

În ciuda acestor lipsuri, Ministerul Afacerilor Externe a susținut acordul, precizând ulterior că votul a fost exprimat cu respectarea procedurilor legale și instituționale și că documentul nu este considerat aprobat de România până la ratificarea sa în Parlament.

Acordul UE-Mercosur a provocat reacții puternice și în rândul fermierilor români, care se tem că produsele agroalimentare importate din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, la prețuri mai mici, vor afecta grav competitivitatea producătorilor locali.

Radu Marinescu: „Documentul nu a ajuns la minister”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că acordul UE–Mercosur nu a fost avizat de instituția pe care o conduce, precizând că documentul nu a ajuns pe circuitul intern pentru analiză și evaluare de legalitate.

„Documentul nu a ajuns la ministerul Justiției, nu ne-am putut exprima punctul de vedere și nu îi cunoastem nici conţinutul ca să îi facem o evaluare de legalitate. Ce pot să vă spun eu este că, dacă acest memorandum are ca avizator Ministerul Justiţiei, el trebuie să intre la Ministerul Justiţiei şi să primească avizarea corespunzătoare, apoi să treacă pe la toţi avizatorii şi apoi să intre într-o şedinţă de guvern”, a declarat Radu Marinescu, la Digi24.

Potrivit acestuia, lipsa avizului ridică semne de întrebare cu privire la modul în care a fost parcursă procedura administrativă înainte ca România să își exprime votul în Consiliul UE.

Ministerul Agriculturii nu a avizat acordul: „Nu reflectă poziția fermierilor români”

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu a avizat acordul UE–Mercosur, ministrul Florin Barbu returnând documentul nesemnat.

Refuzul este consemnat într-o adresă oficială din 18 decembrie 2025.

„Vă returnăm nesemnat, în original, Memorandumul referitor la «Semnarea de către România a Acordului de Parteneriat UE-Mercosur (EMPA) dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre»”, se arată în documentul oficial.

Florin Barbu a susținut că memorandumul „nu reflectă poziția fermierilor români” și a cerut eliminarea MADR din lista de avizatori.

Potrivit poziției ministerului, România nu poate susține, în forma actuală, nici Acordul de Parteneriat UE–Mercosur (EMPA), nici aplicarea provizorie a Acordului interimar privind comerțul (ITA), în lipsa unor garanții clare pentru protejarea agriculturii europene și naționale.

MADR a avertizat, totodată, asupra lipsei convergenței standardelor dintre UE și statele Mercosur în domenii precum siguranța alimentară, sănătatea publică, bunăstarea animalelor și protecția mediului, dar și asupra riscului afectării sectoarelor sensibile din agricultura românească.

Citește și: Importurile din America Latină inflamează societatea. Cum au reacționat românii la explicațiile lui Nicușor Dan

Ministerul a subliniat că producătorii din statele Mercosur operează adesea cu costuri mai mici și standarde inferioare, ceea ce ar putea genera concurență neloială pe piața unică.

„Reamintim opoziția asociațiilor de fermieri față de semnarea Acordului UE–Mercosur, opoziție susținută și de MADR”, a subliniază ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, care a făcut un apel la membrii Guvernului să țină cont de mesajele transmise de sectorul agricol românesc și european, inclusiv prin protestele organizate la Strasbourg și Bruxelles.

Kelemen Hunor: „Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat dur modul în care a fost aprobat acordul UE–Mercosur, afirmând că decizia nu a fost discutată niciodată în coaliția de guvernare și că Ministerul de Externe nu a ținut cont de poziția Ministerului Agriculturii.

„E o chestiune extrem de nuanțată. Nu trebuia aprobat acum, trebuia așteptat cel puțin până în februarie – martie, indiferent de presiuni.

La noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil. Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER că avem nevoie de 2 săptămâni.

Nu era o chestie de viață și de moarte, fiindcă atunci se pune problema: de ce mai ai ministere de linie, de ce mai ceri punctul de vedere, dacă tu, de la Externe, știi mai bine?!

În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil! Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat.

Deci, din acest punct de vedere, eu cred că e nevoie de un astfel de acord, dar nu poți să faci «hai repede», după 10 ani ani sau de când se negociază MERCOSUR”, a declarat Kelemen Hunor pentru G4Media.

Explicaţiile Ministerului de Externe

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a prezentat, la solicitarea presei, poziția oficială transmisă de Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu votul exprimat de România pe Acordul UE–Mercosur, încercând să clarifice procedura urmată înainte de decizia din Consiliul UE.

Citește și: AUR susține că Ursula von der Leyen nu are drept legal să semneze Acordul Mercosur

Potrivit explicațiilor MAE, cadrul legal aplicabil este stabilit de Hotărârea de Guvern nr. 34/2017 privind gestionarea afacerilor europene și participarea României la procesul decizional al Uniunii Europene.

 „Conform HG 34 / 2017 privind gestionarea afacerilor europene şi a participării României la deciziile UE, instrucţiunile pentru reuniunile Coreper (la nivel de ambasadori) sunt transmise de către MAE pe baza elementelor de poziţie trimise de instituţia cu atribuţii în domeniul respectiv (în acest caz decizia Consiliului UE este atributul consiliilor de miniştri ai economiei)”, se arată în precizarea MAE.

Ministerul de Externe subliniază, totodată, că negocierile privind acordul UE–Mercosur s-au desfășurat atât pe filiera comercială, cât și la nivelul liderilor politici, iar în urma acestora România ar fi obținut o serie de garanții.

„Negocierile au avut loc pe filiera comercialǎ şi între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obţinut resurse adiţionale pentru fermierii din România, o clauză de salvgardare in cazul unei variaţii de 5% a preţurilor şi volumelor produselor agricole importate şi un control mai riguros privind reapectarea regulilor sanitar veterinare pentru produsele agricole importate din Mercosur conforme cu votul reprezentanţilor partidelor din coaliţia de guvernare în Parlamentul European”, mai arată MAE.

