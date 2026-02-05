search
Joi, 5 Februarie 2026
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3. Descinderi și acasă la Robert Negoiță SURSE

Publicat:
Ultima actualizare:

Procurorii DNA au descins joi dimineață la Primăria Sectorului 3, cât și la locuința primarului Robert Negoiță, potrivit unor surse Adevărul. Perchezițiile fac parte dintr-un dosar de abuz în serviciu care îl vizează direct pe edil, suspectat de procurori că ar fi construit un drum pentru fratele său, Ionuț Negoiță. 

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță/FOTO: Inquam photos/Mălina Norocea
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță/FOTO: Inquam photos/Mălina Norocea

UPDATE 9:21 Precizările prefectului Capitalei

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat la Digi24 că, momentan, „a fost închis doar un drum, celelalte aveau limită de tonaj și viteză”.

„Am constatat că, într-adevăr, s-a construit peste o magistrală de gaz, pe terenul unor privați. Erau niște foste drumuri de pământ, niște ulițe, peste care Primăria Sector 3 a construit. S-a dezvoltat foarte mult zona, era trafic prea mare. Din păcate, s-au făcut lucrurile pe repede înainte, nu s-au obținut avize, și se putea întâmpla o tragedie ca cea din Rahova”, a explicat prefectul.

El a declarat că a cerut Primăriei Sectorului 3 documentele pentru construcțiile din zonă, dar nu a sesizat procurorii după ce a constatat nereguli.

Primăria Sectorului 3 a construit, în regim de urgență (aproximativ o săptămână), un drum de circa un kilometru în spatele Halei Laminor.

Problema majoră este că șoseaua a fost ridicată pe un teren privat aparținând firmei Future Business Ideas SRL, controlată de Ionuț Negoiță, fratele primarului. Informația a fost dezvăluită în urma unei anchete Recorder.

Negoiță: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”

Anul trecut, jurnaliștii de la Recorder au dezvăluit că mai multe drumuri din Sectorul 3 al Capitale au fost construite în ultimii ani la inițiativa primarului Robert Negoiță, peste magistrale de gaz, fără avizele necesare.

După anchetă, primarul Sectorului 3 s-a întâlnit cu bucureștenii în cadrul unei ședințe de sector, pe care le organizează periodic.

„Drumurile astea au fost aici dintotdeauna. Gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla este plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor.

Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava, pentru că nu este nici a mea nici a dumneavoastră”, spune Negoiță în timp ce unii cetățeni încep să râdă.

Primarul a insistat că le-a transmis celor de la Transgaz că dacă sunt de părere că există un pericol, atunci să închidă drumurile, adăugând că pe acolo au circulat camioane de multă vreme.

Potrivit unui raport de expertiză obținut de Recorder, 11 drumuri ar fi fost asfaltate ilegal în ultimii ani în estul Capitalei, în zona Brățării, pentru a deservi ansamblurile imobiliare ridicate în ultimul deceniu.

Reprezentanții Transgaz susțin că Primăria Sectorului 3 a efectuat lucrări de modernizare a drumurilor care intersectează conductele companiei fără a solicita sau primi avizul necesar, ceea ce este ilegal și creează riscuri pentru integritatea conductelor.

Directorul Transgaz, Victor Gurgu, a precizat că instituția a cerut în repetate rânduri oprirea lucrărilor, dar acestea au continuat fără a fi protejate conductele, ceea ce poate provoca microfisuri și emanații de gaz.

Un fost angajat al primăriei confirmă încălcarea legii și susține că primarul Robert Negoiță ar fi ignorat procedurile legale pentru a accelera dezvoltările imobiliare.

