 Soluția găsită de Bolojan după ce Kazahstanul a anunțat că livrările de petrol prin Marea Neagră | adevarul.ro
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Soluția găsită de Bolojan după ce Kazahstanul a anunțat că livrările de petrol prin Marea Neagră

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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi, 23 iulie, că România nu se confruntă, în acest moment, cu riscul unei crize de aprovizionare cu carburanți, în ciuda suspendării temporare a livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC), afectată de tensiunile din zona Mării Negre.

România nu se confruntă acum cu riscul unei crize de aprovizionare cu carburanți. FOTO: Shutterstock
România nu se confruntă acum cu riscul unei crize de aprovizionare cu carburanți. FOTO: Shutterstock

Potrivit șefului Executivului, autoritățile și companiile din sectorul energetic estimează că, în următoarele două săptămâni, piața va rămâne stabilă.

„Legat de situația de pe piața carburanților în contextul în care avem situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan. Cel puțin în următoarele două săptămâni nu estimăm că vor fi probleme legate de aprovizionare”, a declarat Bolojan, joi, într-o conferință de presă.

Premierul a precizat că Rompetrol, companie care se aprovizionează cu țiței din Kazahstan, caută rute alternative pentru transportul petrolului. În cazul în care acestea nu vor fi identificate la timp, rafinăria Petromidia ar putea înregistra o reducere a producției cu 10-15% în luna august.

Blocaj feroviar către vestul țării: traficul intens de trenuri de călători din sezonul estival îngreunează transportul cisternelor cu combustibil

Ilie Bolojan a atras atenția și asupra unei probleme logistice care afectează distribuția carburanților către vestul României. Potrivit acestuia, lucrările feroviare de pe tronsonul Constanța–Fetești și traficul intens de trenuri de călători din sezonul estival îngreunează transportul cisternelor cu combustibil.

„Suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest. Pe parcursul verii avem un rulaj important de trenuri către mare, dat fiind sezonul estival”, a explicat premierul.

Pentru a evita problemele de aprovizionare, transportul trenurilor de combustibil va fi mutat pe timpul nopții, în urma discuțiilor purtate cu CFR și Ministerul Transporturilor.

„Activitatea va fi transferată pe timp de noapte în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limite, să nu avem probleme în perioada următoare”, a precizat Bolojan.

Ministerul Energiei: Piața este aprovizionată, situația este monitorizată

Declarațiile premierului vin după o reuniune organizată joi de Ministerul Energiei cu reprezentanții companiilor petroliere și ai distribuitorilor de carburanți. Potrivit ministerului, operatorii au dat asigurări că necesarul de produse petroliere și motorină este acoperit și că nu sunt anticipate discontinuități în aprovizionarea pieței românești.

Ministerul Energiei a confirmat existența unor întârzieri în transportul feroviar către depozitele din vestul țării, generate de lucrările de infrastructură și de traficul intens din sezonul estival, însă a precizat că au fost identificate soluții pentru reducerea timpilor de așteptare.

Premierul a subliniat, de asemenea, că orice modificare a legislației privind comercializarea carburanților, care ar putea fi adoptată de Parlament, trebuie analizată cu atenție, astfel încât să nu afecteze activitatea economică și să nu provoace sincope în aprovizionarea cu combustibil pe piața din România.

Contextul acestor declarații este decizia Kazahstanului de a suspenda temporar livrările de petrol prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) către terminalul rusesc Novorossiisk, de la Marea Neagră. Măsura a fost luată după atacurile cu drone lansate de Ucraina asupra petrolierelor care urmau să încarce țiței în port, potrivit Financial Times.

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