Video România a semnat un acord militar cu Germania. Ce prevede cooperarea care ne transformă în „locomotiva efortului european”

Ministrul român al Apărării, Radu Miruţă, a anunțat că România și Germania au semnat, la Berlin, un acord de cooperare în domeniul militar.

Miercuri, 28 ianuarie, ministrul Apărării a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că România și Germania au semnat la Berlin un acord de cooperare în domeniul apărării, document care stabilește cadrul pentru colaborarea bilaterală în ceea ce privește achizițiile militare, suportul logistic, co-dezvoltarea de echipamente și cercetarea în tehnologii de apărare.

Anunțul vine după întâlnirea oficială dintre ministrul Radu Miruță, și omologul său german, Boris Pistorius, întâlnire în urma căreia cei doi oficiali au semnat o Declarație Comună de Intenție între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Federal al Apărării din Germania.

Potrivit lui Radu Miruță, documentul marchează un pas important în consolidarea relației strategice dintre cele două state și confirmă statutul României de partener de încredere pentru Germania.

„România a demonstrat deja că este un partener de încredere pentru Germania, iar întâlnirea de astăzi a fost una deschisă, aplicată și orientată către soluții”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook, subliniind că dialogul bilateral va continua și în perioada următoare.

În mesajul său, ministrul Apărării a insistat asupra rolului pe care România trebuie să îl joace în arhitectura de securitate europeană, arătând că țara noastră nu ar trebui să fie „un simplu vagon tras de alții”, ci „una dintre locomotivele efortului european comun”, cu condiția ca planurile asumate să fie transformate în acțiuni concrete.

Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat și consolidarea securității Flancului Estic al NATO, investițiile strategice în apărare, precum și cooperarea în cadrul programului european SAFE, considerat de Radu Miruţă o oportunitate majoră pentru modernizarea Armatei Române.

„Este un tren pe care România nu își poate permite să îl rateze dacă vrea o armată cu echipamente moderne, adaptate noilor realități”, a subliniat el.

Declarația Comună de Intenție semnată la Berlin stabilește un cadru modern de cooperare în domeniul materialelor de apărare, concentrat pe patru direcții principale: suport logistic, achiziții bilaterale de produse și servicii, co-dezvoltarea de echipamente militare, precum și cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor de apărare.

„Avem șansa de a construi un model de cooperare europeană eficient, care aduce beneficii reale atât pentru securitatea națională, cât și pentru industria românească. Este responsabilitatea noastră să o valorificăm la maximum”, a concluzionat Radu Miruță.

„Memorandumul de cooperare semnat astăzi între miniștrii apărării nu vizează doar modernizarea industriei, ci și consolidarea unei colaborări mai ample, inclusiv în cercetare, dezvoltare, exerciții comune și alte forme de parteneriat”, a transmis și premierul Ilie Bolojan.