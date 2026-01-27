Analiză Analiza dură a expertului NATO Hari Bucur Marcu: Lista de achiziții prin SAFE, fără strategie. „Ne jucăm de-a războiul până vine peste noi”

Finanțarea istorică de peste 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, destinată modernizării masive a Armatei și infrastructurii duale, reprezintă de fapt banii pentru o listă de cumpărături făcută fără nicio strategie și fără niciun plan, este de părere analistul în politici de securitate Hari Bucur Marcu.

Analistul în politici de securitate Hari Bucur Marcu, românul care a scris un manual NATO și a contribuit la integrarea în Alianța Nord-Atlantică a declarat pentru „Adevărul” că lista cu cele 21 de proiecte de înzestrare a Armatei, finanțată de UE prin SAFE, „este de fapt o listă de cumpărături”, făcută fără nicio strategie sau plan de apărare.

„Suntem (România - n. red.) în situația în care, ca aliați ai NATO, ne cresc cheltuielile de apărare, iar noi nu avem acești bani. Așa că UE a gândit programul SAFE, prin care ajută statele membre să finanțeze înzestrarea Armatei. Au cerut doar ca statele membre să spună pe ce cheltuie banii. Or nu așa se fac lucrurile. UE ar fi trebuit să repartizeze eforturile pe state. Eficient economic ar fi fost o putere militară comună a statelor membre UE. Dar Uniunea a făcut cum a mai făcut și altă dată: a dat banii pe o listă de cumpărături. Iar această listă de cumpărături a fost făcută fără nicio strategie și fără planuri. E absurd să discutăm despre o listă de cumpărături, pentru că s-ar putea în câteva luni să avem nevoie și de altceva”, a declarat Hari Bucur Marcu pentru „Adevărul”.

Referindu-se la lista celor 21 de proiecte de înzestrare a Armatei, analistul în politici de securitate a întrebat retoric: „Vedeți acolo (în lista cu cele 21 de proiecte - n. red.) vreun sistem de detectare a dronelor?! Nu vedeți! S-ar putea să avem nevoie de ele peste 1-2 luni, dar noi am trecut pe listă altceva... Poate sunt cheltuieli de întreținere sau de depozitare a armamentului...”, a declarat analistul.

Acesta a amintit că toate aceste cheltuieli nu trebuie să depășească 30% din bugetul de apărare a țării. „Proiecția bugetului pe 2026 este de jumătate din cea de anul trecut și pentru că nu sunt suficienți bani, România se împrumută. Există o lege a planificării bugetului MApN, care se emite doar dacă există o strategie de apărare. Dar România nu are o analiză clară a riscurilor militare, care ar conține atât amenințările, cât și vulnerabilitățile, pe baza cărora să știm exact ce ne trebuie, ce tip de armament, cu ce să ne înzestrăm Armata. Ne jucăm de-a războiul până vine războiul peste noi! Și am mai pățit asta de două ori în secolul trecut”, a explicat analistul Hari Bucur Marcu pentru „Adevărul”.

9,53 de miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei

România își propune să sprijine semnificativ relansarea și extinderea industriei regionale de apărare, implicând programe în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și al mobilității. Acestea includ achiziționarea și/sau producția locală de vehicule blindate, camioane logistice, elicoptere, sisteme de apărare aeriană și antirachetă, nave de patrulare navală, muniții de rezervă, drone și infrastructură critică cu dublă utilizare.

„Prin acest mecanism, de fapt, va exista o cooperare prin care companii cu licențe, cu tehnologii de ultimă generație, vor fi aduse în aceeași curte cu fabrici din industria națională de apărare”, a explicat vicepremierul Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, care a oferit și detalii despre proiectele din domeniu.

”Sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naționale, care totalizează 9,53 miliarde de euro. Dintre cele 21 de proiecte, 10 sunt cu achiziții în comun cu alte state, 11 sunt cu achiziții individuale ale statului român”, a declarat luni ministrul Apărării, Radu Miruță.

Lista de achiziții militare ale României din programul SAFE

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat luni lista de achiziții militare ale României din programul SAFE:

Transportoare blindate de personal 8×8 / Piranha 5 – 139 produse 761.200.000 Euro

Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți – min 1370 vehicule 471.505.000 Euro

Post integrat de comandă pentru apărare aeriană și antirachetă – 2 sisteme 160.000.000 Euro

Vedetă de intervenție pentru scafandri -2 nave 57.000.000 Euro

Navă de patrulare maritimă (OPV) – 2 700.000.000 Euro

Elicoptere multi-misiune H225M – minim 12 852.000.000 Euro

Sisteme de rachete navale Naval Strike Missile (NSM) – 7 sisteme 207.000.000 Euro

Armele și muniția individuală de infanterie la standard NATO – Aproximativ 240.000 de armament individual 439.860.000 Euro

Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile – MLI – 198 vehicule 2.983.566.000 Euro

Sistem integrat de simulare reală de antrenament – 1 sistem 94.500.000 Euro

Platformă software pentru sistemele C4ISR – 70 instanțe 19.000.000 Euro

Sistem portabil de apărare aeriană – MANPAD – 231 sisteme cu 934 rachete (n.r. Mistral) 625.560.000 Euro

7 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă cu capabilități C-UAS și C-RAM (SKYNEX), dislocabil – 7 sisteme 476.000.000 Euro

2 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă (V-SHORAD) cu capabilități C-UAS și C-RAM Skyranger 35mm, mobil – 2 sisteme 330.000.000 Euro

12 Sisteme de descoperire radar cu bătaie medie – 12 sisteme 258.000.000 Euro

3 Sisteme de rachete sol-aer cu rază medie ( SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR) – 3 sisteme 450.000.000 Euro

Sisteme de lovire cu muniție loittering – 70 sisteme 147.000.000 Euro

2 Sisteme Navale de Apărare Antiaeriană cu Rază Foarte Scurtă cu Capabilități C-UAS și C-RAM (Millennium) – 2 sisteme 36.000.000 Euro

Sistemul de drone pentru supraveghre și culegere de informații din clasa 1, mini-UAS – 56 sisteme / 22 deja contractate 45.770.000 Euro

Muniție de 35 mm prin NSPA (CRAM – Oerlikon + Skyranger) – 87000 lovituri 23.150.000 Euro

Muniție de 35 mm (CRAM – Oerlikon + Skyranger, inclusiv muniție cu explozie programabilă de tip AHEAD) – 400000 lovituri 393.275.000 Euro

Finanțarea prin SAFE este disponibilă pentru perioada 2026-2030 și oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani, având o dobândă redusă (maximum 3%). Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia din 2035, într-un interval de 30 de ani.

Principala condiție pentru accesarea finanțării prin SAFE este realizarea achizițiilor publice comune cu cel puțin încă un stat participant (stat membru UE, SEE-AELS sau Ucraina).

În mod excepțional, SAFE permite și achiziții care implică un singur stat membru, însă doar pentru o perioadă limitată de timp – cu condiția încheierii contractului de achiziție până în luna mai 2026.

O altă cerință importantă pentru eligibilitatea achizițiilor în cadrul SAFE este ca cel puțin 65% din costul estimat al produsului final să fie reprezentat de componente provenite din statele participante.