Rogobete îl acuză pe Bolojan că blochează angajările din spitale și trimite medicii în șomaj: „Reforma nu înseamnă să oprești sistemul”

Deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, l-a criticat duminică pe premierul Ilie Bolojan, susținând că Guvernul blochează scoaterea la concurs a posturilor din spitale, în timp ce unitățile medicale se confruntă cu lipsă de personal.

Într-o postare publicată pe Facebook, Rogobete afirmă că, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, a semnat peste 2.000 de diplome de medic specialist pentru absolvenții de rezidențiat.

„Știți ce au primit mai departe? În foarte multe cazuri, șomeri”, a scris acesta.

Fostul ministru susține că numeroase posturi necesare în spitale nu au fost scoase la concurs.

„Managerii de spitale îmi spuneau că nu mai au cu cine acoperi gărzile. Pacienții aveau dreptate când cereau medici. Colegii mei aveau dreptate când cereau locuri de muncă. Iar eu eram între cele două tabere, încercând să găsesc soluții acolo unde alții blocau deciziile”, afirmă Rogobete.

Acesta susține că o reformă autentică nu înseamnă blocarea sistemului de sănătate, ci îmbunătățirea funcționării lui.

„Să formezi medici pe bani publici, să investești ani de pregătire în ei și apoi să-i lași fără posibilitatea de a profesa, în timp ce spitalele duc lipsă de personal? Reforma nu înseamnă să oprești sistemul. Reforma înseamnă să-l faci să funcționeze mai bine”, a transmis fostul ministru.

În final, Alexandru Rogobete l-a acuzat pe Ilie Bolojan că folosește termenul „reformă” mai degrabă ca instrument de comunicare decât ca politică publică.

„O reformă adevărată se măsoară în rezultate, nu în sloganuri. Domnule Bolojan, opriți-vă. Lăsați România să meargă înainte prin fapte, nu prin etichete”, a încheiat Rogobete.