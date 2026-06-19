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Medicii, aproape de greva generală. Pîslaru nu i-a chemat la negocieri nici după ce au amenințat că peste 60% vor părăsi sistemul

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În lipsa unor negocieri reale cu Guvernul și a corectării urgente a legii salarizării, peste 60% dintre angajații din sănătate sunt gata să plece din sistem, iar sindicatele amenință cu greva generală, avertizând că actuala grilă și tăierea sporurilor aruncă sectorul într-un colaps.

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Protest Sanitas în Piața Victoriei. FOTO: Octav Ganea/ Inquam Photos

Potrivit Federatiei „Solidaritatea Sanitară” din Romania, o consultare a anagajaților din domeniul sanitar a evaluat asteptarile personalului din sistem privind viitoarele modificări ale legii salarizării si impactul acestora asupra stabilității resursei umane din sănătate. 

Cifrele arată că peste 60% dintre angajatii din sănătate iau in calcul plecarea din sistem dacă legea salarizării nu este corectată.

Răzvan Gae, vicepreședinte al federației Sanitas, a explicat pentru „Adevărul” că, în ciuda sondajului colegilor de la Federația „Solidaritatea Sanitara”, Ministerul Muncii nu i-a contactat încă pe sindicaliști pentru a negocia noul proiect de lege a salarizării.

„Federația Sanitas a cerut în instanță o ordonanță președințială pentru amânarea adoptării proiectului legii salarizării până la instalarea unui guvern cu puteri depline. Cererea a fost însă amânată de instanță deoarece Guvernul nu a pus la dispoziția Justiției toate documentele necesare. În plus, Ministerul Muncii, condus de Dragoș Pîslaru, nu a chemat sindicatul la negocieri, deși conflictul de muncă a fost deja declanșat. Federația menține avertismentul că va intra în grevă generală săptămâna viitoare dacă nu se va negocia.

Actuala ierarhie salarială nu este corect stabilită nici între diferitele categorii de bugetari, nici în interiorul sistemului de sănătate. Noi subliniem că asistentul medical este esențial, fiind „ochii și urechile” medicului, mai ales în sala de operații, unde el se ocupă de pacienții operați sau care urmează să fie operați. Totuși, acest rol principal nu este suficient recunoscut în grila de salarizare.

Majoritatea participanților la proteste (din cei aproximativ 15.000 de persoane, dintre care cel puțin jumătate sunt asistenți medicali) sunt asistenți, infirmieri, brancardieri și personal TESA. La mișcare s-au alăturat și Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți, farmaciștii (prin sindicatul Promedica, afiliat inițial la un medic din Craiova, dar care a venit la Sanitas din cauza lipsei de acțiune) și alte categorii profesionale, precum fiziokinetoterapeuții, psihologii și biologii. Noi am colectat toate sugestiile acestora și a propus o grilă care să asigure o redistribuire corectă, corespunzătoare condițiilor normale de muncă”, a declarat vicepreședintele Sanitas.

Acesta a explicat nevoia sporurilor și indemnizațiilor tăiate prin noul proiect de lege.

„Pentru a înțelege ce înseamnă condiții normale de muncă pentru un asistent medical, trebuie menționat riscul permanent de accidente cu obiecte ascuțite și înțepătoare (ace, fiole sparte, lame de bisturiu). La acesta se adaugă stresul psiho-social, burnout-ul cauzat de volumul mare de muncă, lipsa personalului, imposibilitatea deblocării posturilor și suprasolicitarea din spitale, unde se lucrează la minim sau chiar sub minim, mai ales în perioadele cu multe concedii medicale sau de odihnă. Activitatea în ture a medicilor distruge bioritmul normal al organismului și, conform unor studii științifice, poate crește riscul de cancer cu 15-20% din cauza uzurii acumulate în timp. Aceste informații provin de la OSFH și de la sindicatele europene, pentru că în România nu există capacitatea de a efectua astfel de cercetări”, a precizat sindicalistul.

Val de greve și activitate blocată în instanțe și parchete din cauza noii Legi a salarizării unitare

Care sunt revendicările medicilor

Sindicatele medicilor și ale personalului din sănătate au respins categoric proiectul noii legi a salarizării, lansat în dezbatere publică în mai 2026 de ministrul Dragoș Pîslaru, iar nemulțumirile lor se concentrează pe mai multe revendicări fundamentale legate de formula de calcul, de menținerea veniturilor și de echitatea internă a sistemului.

Revendicările nu au rămas doar la nivel declarativ, ci s-au concretizat în acțiuni de forță. Peste zece mii de angajați din sănătate au protestat în stradă împotriva legii, iar Federația SANITAS a amenințat că va declanșa o grevă generală după data de 21 iunie 2026, dacă revendicările nu sunt luate în considerare, fiind anunțată și o grevă japoneză în spitale, ca formă de presiune suplimentară.

În primul rând, sindicatele contestă însăși baza matematică a viitoarelor salarii. Ei cer ca valoarea de referință folosită la calcul să fie stabilită la 4.325 de lei, și nu la cei 4.100 de lei propuși inițial de Minister, deoarece orice diferență la acest nivel se răsfrânge dramatic asupra întregii grile. Totodată, solicită coeficienți de salarizare corecți și echitabili, care să reflecte fidel ierarhiile și responsabilitățile din sistemul public, acuzând că grilele actuale din proiect nu sunt bine așezate și creează dezechilibre majore, favorizând uneori funcțiile de conducere în detrimentul personalului medical cu vechime sau cu responsabilități clinice directe.

O altă revendicare vitală vizează păstrarea sporurilor, care în varianta inițială erau amenințate de o plafonare generală la 20% din fondul de salarii. Sindicaliștii cer în mod expres menținerea sporului de tură la 15% și a sporului pentru munca în weekend la 100%, argumentând că eliminarea sau reducerea acestora ar duce la o scădere dramatică a veniturilor reale. De altfel, principala nemulțumire care a generat reacția cea mai aprigă este aceea că, potrivit calculelor lor, peste șaizeci la sută dintre angajații din sănătate ar avea venituri mai mici decât în prezent, în ciuda promisiunilor oficialilor că nimeni nu va pierde, deoarece eliminarea plafonării ascunde, de fapt, tăieri masive ale sporurilor care compun o parte consistentă din salariul real al medicilor și asistentelor.

Pe lângă aspectele financiare brute, sindicatele ridică probleme structurale de echitate. Ei cer ca personalul TESA, adică cel tehnic, economic, social și administrativ, să fie inclus în aceeași anexă a legii cu personalul medical, pentru a elimina discriminările salariale actuale. De asemenea, Sindicatul Național Forța Legii a cerut eliminarea diferențelor nejustificate de salarizare dintre profesii cu pregătire similară, cum ar fi între biologi, chimiști și alte categorii din sistemul sanitar. Nemulțumirea a fost atât de profundă încât Federația SANITAS a cerut retragerea documentului, pe care l-a considerat inacceptabil, inechitabil și profund nepotrivit, iar Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor a cerut președintelui Klaus Iohannis să nu promulge legea și să o trimită la Curtea Constituțională pentru un control de constituționalitate.

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