Robert Negoiță „Nu sunt bolojenist. Sunt sătul să constat că sunt foarte mulți care iau salarii și nu fac nimic, consumă resurse și mai fac și prostii”

Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, insistă cu susținerea pentru premierul Ilie Bolojan în actuala criză politică din Coaliția de guvernare, deși formațiunea sa politică, Partidul Social Democrat, a decis retragerea sprijinului politic pentru liderul PNL. Edilul a declarat miercuri, 22 aprilie, la Digi24, că mai mulți colegi social-democrați împărtășesc aceeași poziție.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. FOTO Inquam Photos / George Călin
„Am vorbit și cu colegi de partid. Nu sunt singurul care gândește similar. Aici nu trebuie discutat pro sau contra o persoană, ci de niște obiective și principii”, a spus Negoiță, miercuri, în direct.

„Nu sunt bolojenist”

Primarul Sectorului 3 a subliniat că susținerea sa nu este una personală, ci legată de necesitatea unor reforme pe care le consideră esențiale pentru funcționarea statului.

„Nu sunt bolojenist, sunt cetățean sătul să văd pensii care n-au nicio legătură cu normalitatea, să constat, inclusiv din zona administrativă, că sunt foarte mulți care iau salarii și nu fac nimic și consumă resurse. Mai mult decât atât, fac și prostii”, a afirmat Negoiță.

Edilul social-democrat a criticat și situația din domeniul energiei și pierderile constante ale companiilor de stat: „Văd și eu că pe zona de energie sunt mari probleme de reglementare, mari probleme de sistem... Și să plătim cu toții pierderile pe care, an de an, le fac societățile de stat”.

„Cred că anumite reforme trebuie făcute”

Negoiță a adăugat că susține reformele asumate de premier:

„Nu sunt bolojenist, dar cred într-o anumită normalitate și în anumite reforme care trebuie făcute. Cred că anumite reforme trebuie făcute și cred că o discuție serioasă la ce ne propunem și cum anume reușim să le rezolvăm sunt absolut necesare. Faptul că anumite persoane și-au asumat acest rol de reformă, eu n-am decât să apreciez, și asta dincolo de persoane, dincolo de structuri politice și așa mai departe”.

„Știu că nu e o poziție foarte comodă, posibil că pe unii deranjează, dar fix așa gândesc”

Amintim că, marți, 21 aprilie, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a transmis într-un mesaj video că îl susține pe premierul Ilie Bolojan și reformele inițiate de acesta. Negoiță a subliniat că, indiferent de percepțiile publice, „important este că s-au întâmplat niște reforme”.

Edilul a făcut referire în special la reforma administrativă, pe care o consideră esențială pentru reducerea cheltuielilor și eliminarea practicilor clientelare.

„Reforma administrativă, foarte important. Că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, nenorociri, rubedenii”, a spus Negoiță, adăugând că „lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem”.

Negoiță și-a arătat susținerea și pentru măsurile privind companiile de stat: „Am înţeles că există şanse să fie puţină curăţenie şi în societăţile astea de stat care generează pierderi în fiecare an şi, de asemenea, toate colcăie de clientelă politică. Cred că ar merita puţină susţinere măcar pentru chestiunea asta”.

Negoiță a subliniat că își asumă public poziția, chiar dacă aceasta poate genera nemulțumiri: „Știu că nu e o poziție foarte comodă, posibil că pe unii deranjează, dar fix așa gândesc. Asta este poziția mea”.

Edilul Sectorului 3 nu este singurul social-democrat care s-a distanțat de decizia PSD de a retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a votat pentru menținerea sprijinului.

Amintim că președintele Nicușor Dan se întâlnește miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, cu liderii formațiunilor din Coaliția de guvernare. Întâlnirile au loc pe fondul crizei politice declanșate după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

 Decizia oficială a PSD de retragere a sprijinului a fost adoptată cu 97,7% din voturile celor aproximativ 5.000 de membri participanți.

