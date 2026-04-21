search
Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Robert Negoiță, primarul PSD de la Sectorul 3, mesaj de susținere pentru premierul Ilie Bolojan: „Fix așa gândesc"

0
0
Publicat:

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat printr-un mesaj video că-l susține pe premierul Ilie Bolojan în reformele pe care și le-a asumat și pe care le consideră corecte.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 FOTO: Adevărul
Robert Negoiță, primarul social democrat al Sectorului 3, a postat un mesaj video pe Facebook în care ia apărarea premierului Ilie Bolojan, care în opinia sa a fost eficient la guvernare cel puțin din punct de vedere al unor lucruri care s-a întâmplat. 

„Mă tot întreabă prieteni, colegi, oameni pe stradă ce se întâmplă cu Guvernul, cu domnul Bolojan. Nu contează dacă ne place sau nu. Important este că s-au întâmplat niște reforme”, spune Negoiță în mesaj.

Acesta a subliniat că una dintre cele mai importante direcții este reforma administrativă, pe care o consideră esențială pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea aparatului public. 

„Ne place, nu ne place Bolojan, important e că s-au întâmplat niște reforme până acum. Reforma administrativă, foarte important. Că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri”, a menționat edilul Sectorului 3.

Negoiță a vorbit și despre situația companiilor de stat și că măsurile anunțarte de Guvern ar trebui susținute.

  "Am înţeles că există şanse să fie puţină curăţenie şi în societăţile astea de stat care generează pierderi în fiecare an şi, de asemenea, toate colcăie de clientelă politică. Cred că ar merita puţină susţinere măcar pentru chestiunea asta, să le facă pe astea, să rezolve cu reformele, chiar dacă ştim... orice reformă de genul acesta mai generează şi suferinţă pe anumite zone, dar sunt absolut necesare. Şi, din punctul meu de vedere, cel puţin pentru asta cu societăţile şi reforma administrativă, toată susţinerea, pentru că eu cred că asta este direcţia corectă şi de-asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm şi să ne spunem punctul de vedere", arată Robert Negoiţă.  

Primarul Sectorului 3 a precizat că poziția sa este una asumată și că este conștient de faptul că ar putea genera reacții în interiorul partidului sau în spațiul public. Cu toate acestea, consideră că rolul unei persoane publice este să își exprime punctul de vedere atunci când crede că direcția este corectă.

„Știu că nu e o poziție foarte comodă, posibil că pe unii deranjează, dar fix așa gândesc. Asta este poziția mea”, a conchis Negoiță.

Robert Negoiță nu este singurul social democrat care a criticat decizia partidului de retragere a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. 

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, a ales să meargă împotriva curentului din propriul partid, într-un moment de tensiune politică internă și a votat pentru menținerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan.

PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei ședințe interne a formațiunii. Aproximativ 5.000 de membri au participat la vot, iar decizia ar fi fost adoptată cu un procent de 97,7% în favoarea retragerii sprijinului politic.

Liderii PSD au motivat această poziție prin nemulțumiri exprimate în rândul primarilor și al membrilor de partid, care susțin că direcția actuală a guvernării nu mai reflectă așteptările formațiunii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat
stirileprotv.ro
image
Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
gandul.ro
image
Liderii Coaliției, chemați la consultări de Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Culisele rupturii Mirel Rădoi – Gigi Becali. Totul s-a întâmplat la un proţap: “A rupt pactul chiar de Paşte!”
fanatik.ro
image
Cât a înaintat în 8 luni drumul prin munți gândit să elibereze Valea Prahovei: compania Erbașu a muncit și în timpul iernii. Termenul estimat pentru deschiderea șoselei
libertatea.ro
image
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan!
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Analist, despre cine ar putea ieşi câştigător din războiul PSD-PNL: "O să vedem cine va clipi primul"
observatornews.ro
image
A rupt tăcerea! Dan Alexa, răspuns scurt despre relația cu Andreea Popescu după divorț
cancan.ro
image
Criza politică „lovește” pensionarii. Cum pierd sute de lei la pensie? Bani mai puțini și la Pilonul 2
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Val de turiști străini în România. Războiul din Iran aduce mai mulţi nemți, britanici și austrieci în țara noastră. Câți bani ar putea lăsa în marile orașe
playtech.ro
image
Câți bani va primi echipa care va câștiga Cupa României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să plece”
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Bolojan caută voturile de AUR. Câți parlamentari trebuie să rupă
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Sorin Grindeanu, propus de PSD pentru funcția de premier, anunță Manda. Ponta a propus deschiderea discuțiilor cu AUR
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
ANAF scoate la vânzare un apartament spațios, în inima Capitalei. 106 metri pătrați și trei camere la un preț surprinzător. Ce trebuie să știe viitorul proprietar
click.ro
image
Dan Alexa rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Andreea Popescu. Ce a spus antrenorul: „Nici nu pot...”
click.ro
image
De ce a decis Codruța Filip să rupă căsnicia cu Valentin Sanfira. Ce scrie în actele de divorț
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William profimedia 1093305752 jpg
Așa arată o adevărată prințesă! Kate Middleton a cucerit audiența în rochia ei lila, la comemorarea Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
image
ANAF scoate la vânzare un apartament spațios, în inima Capitalei. 106 metri pătrați și trei camere la un preț surprinzător. Ce trebuie să știe viitorul proprietar

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!