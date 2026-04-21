Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat printr-un mesaj video că-l susține pe premierul Ilie Bolojan în reformele pe care și le-a asumat și pe care le consideră corecte.

Robert Negoiță, primarul social democrat al Sectorului 3, a postat un mesaj video pe Facebook în care ia apărarea premierului Ilie Bolojan, care în opinia sa a fost eficient la guvernare cel puțin din punct de vedere al unor lucruri care s-a întâmplat.

„Mă tot întreabă prieteni, colegi, oameni pe stradă ce se întâmplă cu Guvernul, cu domnul Bolojan. Nu contează dacă ne place sau nu. Important este că s-au întâmplat niște reforme”, spune Negoiță în mesaj.

Acesta a subliniat că una dintre cele mai importante direcții este reforma administrativă, pe care o consideră esențială pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea aparatului public.

„Ne place, nu ne place Bolojan, important e că s-au întâmplat niște reforme până acum. Reforma administrativă, foarte important. Că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri”, a menționat edilul Sectorului 3.

Negoiță a vorbit și despre situația companiilor de stat și că măsurile anunțarte de Guvern ar trebui susținute.

"Am înţeles că există şanse să fie puţină curăţenie şi în societăţile astea de stat care generează pierderi în fiecare an şi, de asemenea, toate colcăie de clientelă politică. Cred că ar merita puţină susţinere măcar pentru chestiunea asta, să le facă pe astea, să rezolve cu reformele, chiar dacă ştim... orice reformă de genul acesta mai generează şi suferinţă pe anumite zone, dar sunt absolut necesare. Şi, din punctul meu de vedere, cel puţin pentru asta cu societăţile şi reforma administrativă, toată susţinerea, pentru că eu cred că asta este direcţia corectă şi de-asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm şi să ne spunem punctul de vedere", arată Robert Negoiţă.

Primarul Sectorului 3 a precizat că poziția sa este una asumată și că este conștient de faptul că ar putea genera reacții în interiorul partidului sau în spațiul public. Cu toate acestea, consideră că rolul unei persoane publice este să își exprime punctul de vedere atunci când crede că direcția este corectă.

„Știu că nu e o poziție foarte comodă, posibil că pe unii deranjează, dar fix așa gândesc. Asta este poziția mea”, a conchis Negoiță.

Robert Negoiță nu este singurul social democrat care a criticat decizia partidului de retragere a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

Primarul PSD al municipiului Buzău, Constantin Toma, a ales să meargă împotriva curentului din propriul partid, într-un moment de tensiune politică internă și a votat pentru menținerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan.

PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei ședințe interne a formațiunii. Aproximativ 5.000 de membri au participat la vot, iar decizia ar fi fost adoptată cu un procent de 97,7% în favoarea retragerii sprijinului politic.

Liderii PSD au motivat această poziție prin nemulțumiri exprimate în rândul primarilor și al membrilor de partid, care susțin că direcția actuală a guvernării nu mai reflectă așteptările formațiunii.