Premierul interimar Ilie Bolojan, criticat după ce a refuzat dialogul cu presa timișoreană

Faptul că, în afara conferințelor de presă, Ilie Bolojan îi ignoră pe jurnaliști este confirmat în imaginile surprinse în timpul vizitei sale de sâmbătă, 16 mai, la Timișoara, când premierul interimar pur și simplu s-a făcut că nu aude întrebările şi-a văzut imperturbabil de drum, după care s-a urcat în mașină.

S-a oprit pentru câteva secunde pentru a răspunde la salutul unui localnic, însă pe jurnaliști nu i-a văzut, nu i-a auzit...

Sursă video: Timișoara de pe Bega