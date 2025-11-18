search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Ludovic Orban nu crede că USR a pus presiune pe Nicușor Dan să fie demis din funcția de consilier prezidențial

Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare.

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial FOTO: Facebook
Ludovic Orban, fost consilier prezidențial FOTO: Facebook

Ludivic Orban a declarat, într-o conferinţă de presă, că, ”nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare, în care s-a întârziat cu cel puţin o lună de zile decizia de restructurare a administraţiei”, potrivit News.

”Nu aveam cum să nu critic PSD-ul pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, care este premierul pe care l-au susţinut şi pe care l-au desemnat, în baza unui acord al coaliţiei, în sac de box şi a început să câştige capital electoral, încercând să mimeze faptul că sunt în opoziţie faţă de Ilie Bolojan. Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la Curtea Constituţională, care au blocat reforma pensiilor magistraţilor. Nu aveam cum să nu vorbesc public de posibilitatea de a ajunge la un moment dat la o reviziune a Constituţiei, astfel încât să desfiinţăm pensiile speciale, ca posibilă soluţie de a atinge acest obiectiv care este dorit de atât de mulţi oameni”, a menţionat Orban.

”În privinţa relaţiei cu USR, tocmai de-aia am evocat retragerea mea, în favoarea candidatului USR, pentru că eu nu pot să-mi imaginez că cei din USR ar fi putut să pună presiune pe Nicuşor Dan, ca să fiu demis. Eu am fost alături de USR, chiar dacă USR, faţă de mine, n-a fost întotdeauna corect. Şi s-au lămurit ei, că atunci când nu au fost corecţi faţă de mine, nu le-a mers nici lor foarte bine. Am fost în Alianţa Dreapta Unită împreună, deşi am validat participarea în alegeri parlamentare pe liste comune, în susţinerea candidatului Elena Lasconi şi am fost lăsaţi cu ochii în soare, cu o lună înainte de alegeri, m-am retras în favoarea Elenei Lasconi pentru că am considerat că este o decizie care face bine României. În plus, am avut o relaţie cât se poate de corectă şi de normală cu liderii USR”, a subliniat el, despre o presiune din partea USR pentru a fi demis.

Ludovic Orban a anunţat că va continua colaborarea cu Nicuşor Dan.

”Eu chiar mă simt obligat în faţa românilor pe care i-am îndemnat să voteze cu Nicuşor Dan ca mandatul preşedintelui Nicuşor Dan să fie un mandat în care să poată să răspundă a aşteptărilor celor care i-au acordat votul, cu mic cu mare, ca o salvare pentru România. Voi continua să-l consiliez şi să-i dau sfaturi, sigur, aşa cum va dori domnia sa, dacă va dori în discuţii tete-a-tete, dacă nu, o voi face public pentru că acesta a fost felul meu de-a lungul carierei, de a spune public ceea ce gândesc şi ceea ce cred că este bine pentru România”, a subliniat el.

Ludovic Orban a arătat că ”multă lume l-ar putea suspecta că o să-i poarte pică preşedintelui”.

”Nu îi port pică preşedintelui. Într-un fel, trebuie să recunosc că mă simt eliberat. Sunt un om care nu m-am simţit foarte confortabil în croiala strâmtă a costumaţiei prezidenţiale, pentru că sunt un om care am spus întotdeauna ce gândesc şi de multe ori am spus lucruri incomode pentru puternicii zilei, asumându-mi riscuri personale, atunci când am considerat că este necesar să spun lucrurile respective”, a arătat el.

Ludovic Orban a fost revocat marți din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan.

„Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare”, a transmis Administrația Prezidențială.  

Politică

