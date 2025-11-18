Care ar fi adevăratul motiv al rupturii dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban. „Nota de plată a venit”

Revocarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan e interpretată diferit, în funcție de cine face analiza, iar multă lume se întreabă care este adevăratul motiv al supărării șefului statului.



„Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare”, a transmis, marți, Administrația Prezidențială

Revocarea a fost anunțată după ce, în urmă cu câteva zile, fostul consilier prezidenţial afirmase că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei.

„Ludovic Orban nu a rezistat mult. Nu în funcția de consilier prezidențial pe probleme de politică internă. Ci în «costumul» de consilier prezidențial. A vrut să se comporte ca un consilier-jucător, neînțelegând că rolul său este de consilier-emisar al președintelui” , spune jurnalistul și consultant politic Dan Andronic, în Evz.ro.

„Orban a jucat politică pe cont propriu, peste capul șefului statului”

Potrivit acestuia, toate informațiile pe care le-a adunat „converg spre aceeași concluzie: fostul premier și fostul lider PNL a înțeles funcția de la Cotroceni ca pe o tribună personală, nu ca pe un birou de lucru în subordinea președintelui Nicușor Dan”.

„Cu alte cuvinte, Orban a jucat politică pe cont propriu, peste capul șefului statului. Iar nota de plată a venit. Mă așteptam să se întâmple mai devreme, dar se pare că Nicușor Dan are multă răbdare... (...) Discuția dintre cei doi, spun sursele, a fost scurtă și clară: «Așa nu se mai poate»”.

Dan Andronic spune că în săptămânile petrecute la Cotroceni, Ludovic Orban a comentat, aproape zilnic, „după bunul său obicei, tot ce mișcă: decizii ale PSD, tensiuni din coaliție, reglări de conturi interne din PNL”:

„Totul de parcă ar fi fost purtător de cuvânt al propriei cariere, nu al președintelui României. Problema – și motivul real al iritării de la vârful statului – este că aceste „ieșiri” nu aveau mandat prezidențial. Dar Ludovic Orban vorbea în calitate de consilier, deși transmitea, în esență, mesaje politice personale. Punându-l pe șeful statului într-o poziție delicată în fața PSD și în fața propriului PNL. Pentru că într-o coaliție fragilă, în care fiecare virgulă contează, luxul unui consilier care face jocuri proprii devine brusc prea scump”.

Jurnalistul a explicat și cum s-ar traduce, din limbaj diplomatic, mesajul Administrației prezidențiale:

„Președintele Nicușor Dan i-a mulțumit pentru retragerea teatrală din dezbaterea prezidențială de la Digi24, l-a luat consilier prezidențiual, dar nu acceptă atacurile sub steag fals inițiate de Ludovic Orban. Pe scurt: Mulțumim pentru serviciile din trecut, dar nu e un argument suficient de puternic pentru prezent!”.

„Decizia vine după o singură declaraţie”

Amintim că fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, că despărţirea sa de preşedinte a venit după o singură discuţie într-un oarecare nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în campania pentru Capitală.

Ludivic Orban a declarat, într-o conferinţă de presă, că, „nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare, în care s-a întârziat cu cel puţin o lună de zile decizia de restructurare a administraţiei”, potrivit News.

„Nu aveam cum să nu critic PSD-ul pentru faptul că l-au transformat pe premierul României, care este premierul pe care l-au susţinut şi pe care l-au desemnat, în baza unui acord al coaliţiei, în sac de box şi a început să câştige capital electoral, încercând să mimeze faptul că sunt în opoziţie faţă de Ilie Bolojan. Nu aveam cum să nu critic decizia celor patru judecători PSD de la Curtea Constituţională, care au blocat reforma pensiilor magistraţilor. Nu aveam cum să nu vorbesc public de posibilitatea de a ajunge la un moment dat la o reviziune a Constituţiei, astfel încât să desfiinţăm pensiile speciale, ca posibilă soluţie de a atinge acest obiectiv care este dorit de atât de mulţi oameni”, a menţionat Orban.

”În privinţa relaţiei cu USR, tocmai de-aia am evocat retragerea mea, în favoarea candidatului USR, pentru că eu nu pot să-mi imaginez că cei din USR ar fi putut să pună presiune pe Nicuşor Dan, ca să fiu demis. Eu am fost alături de USR, chiar dacă USR, faţă de mine, n-a fost întotdeauna corect. Şi s-au lămurit ei, că atunci când nu au fost corecţi faţă de mine, nu le-a mers nici lor foarte bine. Am fost în Alianţa Dreapta Unită împreună, deşi am validat participarea în alegeri parlamentare pe liste comune, în susţinerea candidatului Elena Lasconi şi am fost lăsaţi cu ochii în soare, cu o lună înainte de alegeri, m-am retras în favoarea Elenei Lasconi pentru că am considerat că este o decizie care face bine României. În plus, am avut o relaţie cât se poate de corectă şi de normală cu liderii USR”, a subliniat el, despre o presiune din partea USR pentru a fi demis.

Ludovic Orban a anunţat că va continua colaborarea cu Nicuşor Dan.