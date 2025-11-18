Breaking Ludovic Orban va fi revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan

Ludovic Orban va fi revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan.

„Nu vă pot da răspunsul la această întrebare. Dacă voi exista o decizie de revocare vă voi comunica”, a spus Ludovic Orban, întrebat de Hotnews dacă a fost revocat sau anunțat că va fi demis din funcția de la Cotroceni.

Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă pe data de 6 octombrie 2025.

Președintele Nicușor Dan este nemulțumit de declarațiile făcute de Ludovic Orban la adresa candidatului USR Cătălin Drulă.

În urmă cu câteva zile, consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei. El a subliniat că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

„A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a spus Ludovic Orban, la Antena 3.