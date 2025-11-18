search
Ludovic Orban va fi revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan. 

Ludovic Orban FOTO: Arhivă, Adevărul

„Nu vă pot da răspunsul la această întrebare. Dacă voi exista o decizie de revocare vă voi comunica”, a spus Ludovic Orban, întrebat de Hotnews dacă a fost revocat sau anunțat că va fi demis din funcția de la Cotroceni. 

Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă pe data de 6 octombrie 2025.

Președintele Nicușor Dan este nemulțumit de declarațiile făcute de Ludovic Orban la adresa candidatului USR Cătălin Drulă. 

În urmă cu câteva zile, consilierul prezidenţial Ludovic Orban a afirmat că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei. El a subliniat că acest lucru va ajunge să îi enerveze pe simpatizanţii preşedintelui prin faptul că abuzează de imaginea lui.

„A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a spus Ludovic Orban, la Antena 3.

